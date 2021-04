El Bitcoin continúa siendo el criptoactivo más buscado en Argentina y el resto del mundo.

El Bitcoin continúa siendo el criptoactivo más buscado en Argentina y el resto del mundo, no sólo en la web sino también en diferentes plataformas blockchain y P2P que se encargan de comprarlo y venderlo. Sin embargo, las alarmas comenzaron a encenderse: Gary Shilling, presidente de A. Gary Shilling & Co, analista financiero y "profeta" de Wall Street manifestó palabras alarmantes que preocupan a los inversores del planeta entero.

“La opinión generalizada es que la economía va a abrirse muy rápidamente, la inflación va a volver a rugir y las tasas de interés se van a ir a las nubes. Eso es exagerado. Estamos en una época de baja inflación, si no de deflación”, expresó Shilling, considerado un "profeta" por haber anunciado crisis en Wall Street antes de que las mismas sucedieran, afectando a diferentes mercados.

“El dinero bombeado por la Fed y todo el estímulo fiscal no fue a parar al gasto, sino al ahorro y a la inflación de activos. La Fed es realmente responsable de cosas como el Dogecoin y el Bitcoin y otras criptodivisas, y todas estas especulaciones. Llevó a las acciones a máximos increíbles en relación con las ganancias, en relación con cualquier otra cosa, y las dejó muy sobrevaloradas. Ahora bien, eso no significa que yo quiera ir en corto con las acciones en este momento, porque con las especulaciones, nunca se sabe hasta dónde van a llegar. Salen del ámbito de cualquier fundamento, están en el espacio exterior”, enfatizó el "profeta", haciendo hincapié en los criptoactivos y en la volatibilidad de cotización que estos tienen.

En tanto, Shilling agregó: “Hay demasiado dinero flotando, y la gente no sabe qué más hacer con él. La Reserva Federal no puede ser ajena a lo que está haciendo. Sé que son servidores públicos muy honestos, pero casi se podría pensar que estos tipos tienen un interés personal en hacer subir las acciones y fomentar la especulación. En algún momento, uno pensaría que tienen que tener más precaución”.

Para Shilling, en épocas de pandemia se debe dejar de lado la especulación

“Hasta que alguien no dé un toque de atención, y eso normalmente es la Fed, no hay un final real para este clima especulativo. Simplemente se vuelve más y más extremo. Es como el asunto de las marionetas que vimos en la época de las puntocom. No tiene absolutamente ninguna lógica, pero todo el mundo se lo pasa de maravilla mientras dura", explicó el analista financiero.

En tanto, Shilling concluyó: “Hemos tenido una llamada de atención con la pandemia. Es el momento de ahorrar, de ser precavidos y, desde luego, en lo que respecta a las inversiones, de evitar la especulación. Es muy difícil cuando todo el mundo está ganando dinero y uno siente: ‘Oh, ¿me estoy perdiendo algo? Hay un mecánico de garaje que ya no arregla coches porque está ganando mucho dinero en GameStop. Soy un estúpido idiota, ¿por qué no estoy involucrado?’. Bueno, hay veces en las que tienes que armarte de valor y decir: ‘No, no quiero participar’".