El Pollo Sobrero liquidó a Iguacel en la cara de Canosa: "¡Chanta!"

El dirigente sindical apuntó contra el ex titular de Vialidad por un puente estrecho que impedía el paso de un tren, entre otros escándalos de su gestión.

El ex director de Vialidad y actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, pasó un mal momento en el programa de Viviana Canosa cuando el dirigente sindical de la línea Sarmiento, Rubén "El Pollo" Sobrero, le recordó los casos de corrupción durante su gestión. La conductora intentó salvar al macrista, pero solo lo dejó más expuesto.

Sobrero había denunciado a Iguacel cuando todavía era funcionario macrista y recordó que el motivo fue que hizo un puente por donde no pasaban los trenes. Para lograr que transiten debió hacer una nueva obra generando un gran perjuicio para el Estado Argentino.

"Te mostré la foto donde se rayaban todos los trenes. Yo no estoy procesado, yo no tengo ningún hecho de corrupción. Yo estoy limpio, vos no", cruzó Sobrero. Luego Iguacel respondió que "ahora los puentes pasan y no tuvimos que romper nada".

Sobrero luego le recordó que para que los trenes pasen se necesitó una nueva obra y que el costo llevó a que sea demandado. "Flaco, vos estás denunciado por corrupción. Vos sos un chanta, hiciste un desastre bárbaro. Yo entiendo que vos hables, me parece bárbaro, pero no mientas", cruzó Sobrero.

Canosa reconoció al aire que no sabía "donde meterse" y que no se esperaba una pelea de ese calibre al aire. En un momento, la conductora incluso intentó salvar a Iguacel, debido a que el ex funcionario vio un video y dijo que se trataba del puente, pero Sobrero lo desmintió al decir que esas imágenes eran en Córdoba. "No sabés nada", lo cruzó.

Iguacel procesado

Iguacel fue procesado por sospechas alrededor de un proceso licitatorio de autopistas mediante el esquema PPP. El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 7 tomó la decisión y argumentó que el exfuncionario pudo haber dañado las cuentas del Estado a través de la operatoria.

La causa se inició a raíz de la denuncia presentada por Ana María Aleña, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, el 16 de agosto de 2019 ante la Cámara del fuero. En dicha presentación, sostuvo que, a partir de determinados actos de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y del Ministerio de Transporte, se habrían ampliado los plazos de los contratos de concesión de los Corredores Viales Nacionales 1 a 6 y 8 de forma ilegal e irregular.

Esta acción, según la consideración de Aleña, no solo había beneficiado a las respectivas empresas concesionarias, sino que también había perjudicado a la Administración Pública al privarle la posibilidad de obtener, con una nueva licitación, mejores condiciones de contratación.