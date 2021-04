Una historia realmente conmovedora.

En uno de los ejemplos de vida más impresionantes de los últimos tiempos, Karina Gao detalló cómo venció al coronavirus y a la muerte cuando estaba infectada y embarazada. La cocinera y bloguera china de 36 años, criada en Argentina, a los 30 superó un embarazo gemelar complicado, en el que tuvieron un serio riesgo de vida sus bebés.

Ya en enero pasado, embarazada de seis meses de su tercer hijo, contrajo el Covid-19 y su rutina cambió para siempre: pasó doce días en terapia intensiva por una neumonía bilateral y luego fue inducida a un coma farmacológico para evitar un paro cardiorrespiratorio. Además, padeció una bacteria intrahospitalaria y descubrió que tenía un problema en un riñón. Llegó a estar en estado critico y con pronóstico reservado e incluso, resignada, se había despedido de toda su familia.

Sin embargo, ya como parte del programa Flor de equipo (que conduce de lunes a viernes por la mañana Florencia Peña por Telefe), se la puede ver sonriente y relajada en la televisión. De hecho, le abrió a la revista Viva las puertas de su particular casa, al estilo minimalista, y contó paso a paso cómo pudo al fin pasar por los momentos más difíciles hasta ser conocida por primera vez para el público en general en El Gran premio de la cocina, por El Trece.

"Siempre tengo humor negro y antes de irme al Sanatorio Otamendi dije ´hagamos la última foto familiar por si no vuelvo´", comenzó ella con el relato. "Igual, nunca imaginé que iba estar en terapia. Cuando me dijeron que iban a intubarme me despedí de mis seres queridos", profundizó. "Les mandé videos grabados a mis papás, a mi marido, a los chicos... El de ellos, le dije a mi marido que se los mostrara por si no despertaba. Todavía no me animo a volver a verlo", describió.

"Cuando estaba en coma tuve unos sueños increíbles: soñé que hacía una sushi party (fiesta del sushi)", ejemplificó de manera increíble, al tiempo que agregó que "también que se moría mi marido. Así que cuando desperté fue un encuentro muy lindo. No había enviudado. Me sentí muy feliz, desperté con mucho amor".

Con relación a los sucesos puntuales de los que fue protagonista cuando iba a ser mamá, Gao expresó que "me agarró trombosis yugular y aún me tengo que inyectar heparina (para prevenir coágulos) por el embarazo. Tuvieron que darme vuelta: era uno de los últimos recursos para que una respirara mejor, de costado, por eso tengo la cara marcada. Se me hizo una úlcera que todavía se me está curando".

"Hasta hace tres semanas no podía respirar profundo... Los chicos tuvieron un síndrome transfusor transfundido y tuvieron que operarme a la semana 15 porque compartían la vena. Si no se operaba se iban a morir. Me operé con los bebés de 15 semanas", contó.

La cocinera también explicó que "después se me rompió la bolsa: me inyectaron plaquetas, se cerró porque era una fisura... Fue un milagro. En la semana 29 se me rompió bolsa de nuevo y me internaron. Nacieron prematuros, sin secuelas".

Quién es Karina Gao, la famosa cocinera que venció a la muerte

A los 8 años, su papá Juan la trajo a Buenos Aires, pero la situación social de este país era caótica y vivió en la pobreza, en medio de los problemas en el colegio, con muchas idas y vueltas emocionales. A los 16 se puso a estudiar Administración de Empresas en la Universidad Di Tella y abrió un blog en Internet que resultó ser muy exitoso por sus recetas sobre las comidas chinas, que no eran tan conocidas hasta aquel momento. A partir de allí, no paró de escalar en su éxito hasta que formó parte de Cocineros Argentinos y empezó su carrera en la TV abierta.

Hoy, con más de 478 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, volverá a parir y se la nota contenta. "Tengo la cesárea programada para el tercer bebé para el viernes 30 de abril. Se llamará Teo, que significa ´presencia de Dios´", completó.