Yanina Latorre confesó que falsificó su permiso para circular durante la cuarentena

La mediática panelista Yanina Latorre reveló que falsificó documentación para obtener el permiso para poder circular durante la cuarentena por el coronavirus. En medio de la polémica instalada por los medios sobre la supuesta mala organización en los operativos de control en la nueva etapa del aislamiento, la esposa de Diego Latorre hizo la confesión al aire por la televisión y en medio de risas durante el programa Carolina Pampita Ardohaín.

Durante un móvil en vivo para el canal de cable Net TV, la panelista confesó la falsificación de su permiso para poder circular. "Puse una foto de un perro y me dieron el permiso", dijo Yanina Latorre. Para tramitar el permiso especial de circulación durante la cuarentena se debe acreditar la clase de trabajo que realiza quien lo solicita y adjuntar documentación que acredite la labor: constancia de CUIT, contrato de trabajo, recibo de sueldo, carta de la empresa donde se brinde el permiso, etcétera.

"Ayer hice la prueba con el permiso que dice que tenés que poner la foto de tu contrato de trabajo. Yo puse la foto de un perro y me lo dieron igual al permiso", dijo Latorre para la sorpresa de todo el panel que la entrevistaba. Sin ponerse colorada, la mediática panelista continuó con su confesión y no ahorró críticas para la nueva etapa de la cuarentena y le dedicó unas palabras al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

"Las medidas que se tomaron me parecen un horror", dijo la panelista de Ángel de Brito. "Coincido que cuando se tomó la decisión de la cuarentena estuvo bien. Somos de los países que menos casos tenemos. Nunca se llegó a enquilombar el sistema sanitario. Lo que sí me parece una locura es que sean 100 días y que ir para atrás y para delante, el gobierno muestra una política y parece que no sabe lo que está haciendo", opinó la mediática Yanina Latorre.

Alegre con la confesión sobre la falsificación de su permiso, Pampita la interrumpió y le dijo: "No des ideas que se va a llenar de gente la Ciudad". Pero Yanina fue por más y retrucó: "¿Pero vos te pensás que a la gente no se le ocurrió antes que a mí? Es un horror. Yo no vi ni en Italia ni en España los 200 tipos de permisos y de aplicaciones que hay acá", opinó Yanina.