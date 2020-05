Verónica Lozano víctima de los trolls macristas por sus críticas a Nicolás Wiñazki

La conductora Verónica Lozano fue víctima de la violencia de los trolls macristas que salieron a defender al periodista Nicolás Wiñazki luego de que éste cuestionase la cuarentena por coronavirus desde la pantalla de TN.

Con el violento hashtag #VerónicaLozanoHDP, los partidarios macristas y militantes anti-cuarentena salieron a destrozar a la conductora de Telefé por las críticas que le hiciera a Wiñazki quien se quejó del aislamiento porque "no puede conocer a su sobrina recién nacida".

El periodista ultra macrista defendió la apertura de la cuarentena a costa de cientos de contagios. "¿Está bien lo que está pasando? ¿Está bien esta cuarentena? Mis hijos no vieron a su prima y no sé cuándo la van a ver. Mis abuelas no saben cuándo la van a ver. ¿Hace falta? ¡Nació mi sobrina y yo no la ví!", argumentó Wiñazki.

Luego, desde la pantalla de Telefé, Lozano criticó al periodista macrista con una imitación burlona. Tras ese episodio, Wiñazki contrarrestó y los trolls macristas salieron con todo a insultar a Lozano.

"Te burlas de un periodista de Verdad como Nicolás. Vos sos una conductora tan mala que jamás veo tu programa! Ustedes los K están llenos de ODIO y se creen dueños del País! TODOS INMORALES DEFENDIENDO CORRUPTOS y se creen vivos... Cerebro de mono", fueron algunos de los mensajes de los ciber militantes macristas contra la conductora de Telefé.