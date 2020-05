Pedro Cahn ubicó a Cristina Pérez tras sus argumentos anti-cuarentena

Cristina Pérez mostró su postura anti-cuarentena e hizo un análisis sobre las consecuencias negativas que podría generar la extensión de la misma. "Vamos a tener un récord porque vamos a superar en tiempo a Wuhan en cantidad de días", sostuvo la conductora de Telefé y le consultó al infectólogo Pedro Cahn por cuántos meses esperan mantener el aislamiento social.

La conductora en un intento de mostrar su lado humano le destacó a Cahn que hay gente que está atravesando una difícil situación económica y afirmó: "Si no se mueren de coronavirus se van a morir de otra cosa".

"Tener un récord en tiempo de cuarentena no es ni bueno ni malo", contestó Cahn y le dio una contundente respuesta que dejó mal parada a Pérez: "El argumento de que la gente se va a morir de hambre y no de coronavirus, es un argumento complicado porque cuando uno ve la crisis económica de países como Estados Unidos, que no quiso adoptar la cuarentena centralizada y tiene 40 millones de personas desocupadas y además un récord mundial en número de infectados y un altísimo número de muertos".

"No es cierto que por levantar la cuarentena antes la situación económica vaya a mejorar", afirmó Cahn y explicó: "Si la gente se enferma y muere, tampoco contribuye a la producción".

El médico contó que en todo momento pensaron la evaluación de la pandemia en tres dimensiones: sanitaria, socioeconómica y psicológica. "Eso es lo que hizo que se pueda levantar la cuarentena en amplios sectores del país un mapa completamente blanco, sin casos", sostuvo Cahn y finalizó: "Es decir que es posible controlar la pandemia".