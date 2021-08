Papelón en TN: un infectólogo les desmintió en vivo una fake news sobre las vacunas

El periodista Franco Mercuriali quedó en offside cuando un inmunólogo le aclaró qué pasó con las dosis de Sputnik V producidas en nuestro país y puso en evidencia una nueva operación.

Las fakes news están a la orden del día en el canal de noticias del Grupo Clarín, hasta que llega un profesional a aclarar de qué va la cosa. El periodista Franco Mercuriali vivió un incómodo momento al frente de TN de noche luego de que el inmunólogo Guillermo Docena le aclare un par de puntos sobre las últimas novedades en torno a la producción de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V en nuestro país.

Como nada bueno que suceda le viene bien a TN, intentaron, una vez más, desinformar en torno a los alcances de la producción de las vacunas contra el coronavirus en nuestro país a partir del acuerdo con Rusia y el laboratorio Richmond. Después de anunciar falsamente que la vacuna del laboratorio Gamaleya era insegura para las personas, de bajarle el precio al acuerdo con el laboratorio farmacéutico estadounidense Pfizer y de asegurar que no hay segundas dosis en la Argentina, se encontraron con una respuesta inesperada por parte del inmunólogo Guillermo Docena.

Sobre las investigaciones en instancia final sobre la combinación de vacunas, Docena aseguró que "se les va a dar la posibilidad de elegir" a las personas ser inoculadas con las combinaciones de dosis de distintos laboratorios. "Habrán escuchado el anuncio de que ahora en agosto se van a producir 3 millones de dosis de componente 2 de Sputnik, eso ya está disponible porque en Rusia lo aprobaron y las vacunas ya están aquí. Eso se empieza a aplicar ahora", repitió el inmunólogo sobre las últimas declaraciones de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

"Guillermo, perdóneme", lo interrumpió Franco Mercuriali. "Pero yo vengo escuchando desde junio que se van a producir 500 mil dosis por semana y todavía no se aplicó ni una de las que se produjeron acá, ni una. Desde junio están diciendo que vamos a producir y estamos en agosto... Ahora dicen 3 millones en agosto", reclamó el periodista de manera absurda.

Como si no fuera suficiente, en un arrebato cartesiano, el periodista se quiso adelantar a las consecuencias inmediatas de su operación y, por las dudas, aclaró: "permítame dudar, después de tantos tropiezos... Me parece que si uno no duda es un cabezón".

"Cada cual tiene derecho a dudar", respondió el profesional. "La primera tanda de dosis que se produjeron ya se aplicaron, eh. Las de junio se aplicaron, no es que se tardó dos meses", afirmó mientras que el periodista del Grupo Clarín se iba desorbitando al aire ante la inesperada desmentida de sus fake news de todos los días.

"La que se está preparando ahora y la que se aprobó es la que llegó durante las semanas anteriores, no es la misma de junio. La primera ya se aplicó, son primeras dosis. Estas, que son segundas dosis, son la primera vez", añadió al tiempo que se encontró con un profundo silencio por parte de Mercuriali que, rápidamente, se volvió viral en redes sociales.