Nancy Pazos reveló el nuevo parte médico de la cocinera Karina Gao

La última publicación de la cocina de Flor de Equipo Karina Gao en sus redes había causado sorpresa. En ese mensaje había compartido que iba a ser inducida a un coma farmacológico para atenuar las complicaciones que le trajo a su salud y la de su embarazo de seis meses el cuadro de Covid por el que está atravesando. Hoy la periodista y compañera de Gao, Nancy Pazos informó que la cocinera estaba "oxigenando bien".

Durante la transmisión del programa de ayer de Flor de Equipo, la conductora Flor Peña se había mostrado muy conmovida y preocupada por la situación de salud que atravesaba su compañera. "Acaba de entrar en un coma inducido. Ella estuvo compartiendo con alegría, como es ella, todo en sus redes. Me da mucha tristeza porque es alguien a quien queremos y no entendemos cómo funciona este virus", compartió Peña.

Con un escueto pero esperanzador mensaje, Pazos compartió información sobre el último parte médico de Gao para llevar tranquilidad a los seguidores de la influencer: "Según el último parte médico, nuestra compañera Karina está oxigenando bien". "Ella y su bebé. Tiene fuerzas. Va a salir junto a su bebé", agregó la periodista sobre el cuadro que atraviesa su compañera de programa.

La cocinera había ido contándole a sus seguidores cómo venía transitando la enfermedad. El fin de semana pasado Gao había compartido que iba a ser internada en el Hospital Otamendi por precaución, ya que no lograban bajarle la fiebre. Más adelante en la semana la influencer contó que la habían trasladado a terapia intensiva porque también se le complicaba respirar.

La última tomografía que le realizaron indicó que el estado de sus pulmones era complicado. Como el embarazo ya es de 25 semanas y está avanzado, los médicos decidieron entubarla para que tanto ella como el bebé no sufrieran ante la falta de aire. El personal de salud que la atiende cree que la influencer se contagió de una cepa compleja porque tanto el marido como uno de los hijos tienen una fiebre persistente también. Además de su embarazo, Gao es madre de dos mellizos de 5 años.

"Es una embarazada atípica porque veníamos escuchando que las embarazadas no corrían peligro. Y ella está en un cuadro grave", compartió ayer Flor Peña durante su programa. Mientras que Nancy Pazos también se había referido a la particularidad del caso de Gao: "Los médicos no lo pueden creer, me dijeron desde Osde que es el primer caso que tienen de una embarazada que se les complica tanto".