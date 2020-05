La militante bajo el seudónimo Anita Zen le respondió en una entrevista con El Destape a los operadores mediáticos Alfredo Leuco, Luis Majul, Baby Etchecopar y Joaquín Morales Solá quienes la atacaron sin derecho a réplica por haber realizado un video para repudiar la marcha de los libertarios que proponían salir a la calle en medio de la pandemia.

"Me hackearon mis cuentas, revelaron mi nombre, dijeron que trabajo en el Conicet y mintieron al decir que cobro 200.000 pesos", afirmó Anita Zen en una entrevista donde además adelantó que iniciaría acciones legales contra los comunicadores que dieron a conocer sus préstamos bancarios e información confidencial.

"Majul me ataca a mí, porque no tiene a nadie que atacar", afirma.



- Leuco, Majul, Baby Etchecopar y Morales Solá te atacaron ¿qué fue lo que más te molestó?

Fue que expusieran mi nombre. Desde hace años vengo creando un personaje en las redes sociales que se llama Anita Zen que vengo militando consecuentemente. Me molestó que tergiversaran el video que hice para repudiar una movilización que violaba la cuarentena que está penado por entre 7 y 15 años. Esta movilización iba a hacerse en un momento apremiante para el mundo, no sólo para la Argentina. Iban a exponer al contagio a muchas personas.

No sólo violaron mi intimidad, sino que además me descalificaron al punto tal de exponer mis cuentas bancarias, mi lugar de trabajo como si trabajar en el Conicet significara que no pudiera manifestarme libremente.



- Ellos intentan estigmatizarte y atacarte. ¿Cuál es tu trayectoria militantes y tu formación académica?

-Mi trayectoria militante comienza en 2015 cuando gana Mauricio Macri y me veo obligada a cambiarme el nombre y el apellido. Con el tiempo conozco a Caito, el dibujante y comenzamos a crear una historietas y decenas de trabajos audiovisuales hasta llegar a Capitán Beto. Fueron cuatro años muy duros en los que temimos ser despedidos y en mi caso eso era fácil, porque tengo un contrato y pueden desvincularme cuando quieran. Yo no amenace a nadie, solo dije que ejerzan su libertad, pero que asuman las consecuencias. Hago creaciones artísticas, hago libros con la cooperativa Sinfonía Cultural donde hicimos trabajos sobre las Madres de Plaza de Mayo, Evita, Juana Azurduy, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y los Curas de Opción por los Pobres. Estoy por lanzar un libro para difundir la historia de las mujeres.

Soy licencia en Letras, soy Community Mannager, tengo un posgrado en Clacso sobre Políticas Sociales. Ellos quieren reducirme a nada.



- ¿Por qué pensás que Majul te ataca a vos y a Albarracín (la militante que enfrentó a los caceroleros desde su balcón en Núñez)?

-Creo que nos ataca, porque somos mujeres. Mujeres que somos viscerales, decimos desde las entrañas lo que pensamos. Ella explotó contra un cacerolazo, yo hice un llamado de atención a aquellas personas que iban a violar la cuarentena y exponer a un montón de gente. Se iba a hacer en la Capital Federal donde cientos de personas no pueden ir a trabajar por la cuarentena.

Majul me ataca a mí, porque no tiene a nadie que atacar. Dice que yo ataco a los cacerolos y yo le hablo en realidad a los rebeldes de la cuarentena, lo digo en el video.

Sufro un ataque de trolls que piden que me echen del Conicet. Yo trabajo más de ocho horas por día, más que Leuco, Majul y todos esos.



- Además de los ataques mediáticos, ¿Recibiste algún tipo de ataque?

-Recibí un hackeo de mis cuentas donde trabajo en el Conicet. Es un delito gravísimo que ya fue informado a los lugares correspondientes. Esto es una amenaza que me están haciendo.

- ¿Temes perder tu trabajo por esta persecución?

-Sí, pero la verdad que en este momento si pierdo mi trabajo Conicet se vería afectado por despedir a una ciudadana que dijo lo que piensa fuera de su horario de trabajo. Yo no me amparo en el Conicet para hablar, ni tampoco menciono que trabajo ahí. Esta fue una operación contra una trabajadora que tiene un sueldo raso. Es delito que hayan mostrado mis datos, me estoy asesorando por varios abogados para iniciar demandas. Voy a ir contra todos los que mostraron mis datos bancarios y expusieron mí intimidad. Dicen que cobro 200 lucas cuando en realidad cobro 40.000 pesos. Tengo que tener otro trabajo de Community Manager para poder compensar mi sueldo.