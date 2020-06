Maximiliano Guerra volvió a atacar a Alberto Fernández tras la extensión de la cuarentena

El artista ultramacrista Maximiliano Guerra apuntó contra la nueva extensión de la cuarentena obligatoria dictada por el presidente Alberto Fernández y calificó al Gobierno de "totalitario".

"Nos tiene guardados para que no funcione el Senado y, si funciona, les apagan los micrófonos; si funciona Diputados, a Fernando Iglesias no lo dejan hacer la pregunta que quiere hacer porque están avasallando", apuntó Guerra en declaraciones a Terapia de Noticias, que se emite por LN+.

En esa línea, también insistió en que "si la Justicia no funciona para nadie, menos para ellos". Y cuestionó que "Con el discurso te quieren convencer de que están haciendo todo bien y hace 100 días que estamos en cuarentena".

El bailarín también se refirió a las dificultades que el virus supone para las actividades artísticas, ya que consideró que cines y teatros serán los últimos en reabrir. "Tenemos que tener en cuenta que nosotros somos como deportistas de alto rendimiento, y ese entrenamiento hay que hacerlo en espacios que correspondan", indicó. Además, señaló la falta de un protocolo para danza o actividades que dependen del acercamiento físico

Pese a las críticas a la cuarentena, Guerra sorprendió al expresar su preocupación por la enfermedad, casi como una contradicción en su discurso. "Hace casi 100 días que no veo a mis hijas, y no porque no sea capaz de subirme a un taxi e ir a visitarlas, sino por el peligro que puede ser. Quizás tengo el virus y no me doy cuenta, por ser asintomático, y se los llevo a la casa. Además, la madre podría ser paciente de riesgo", subrayó.

Y concluyó: "Nos tenemos que cuidar y ser responsables. Lo que pasa es que a mí no me tiene que cuidar el Presidente, me tiene que decir qué hacer y me tengo que cuidar yo".