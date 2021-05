Luis Novaresio insistió con Pfizer y Santiago Cafiero lo dejó mal parado: "Es mentira"

El jefe de Gabinete se cansó de la fake news de las vacunas que rechazó el Gobierno y desmintió al conductor en vivo.

Luis Novaresio apostó a continuar con las mentiras de la oposición en cuanto a las negociaciones del Gobierno con el laboratorio Pfizer por vacunas contra el coronavirus, pero la jugada no salió de la mejor manera. Santiago Cafiero lo desmintió en vivo y terminó con la fake news del periodista en su propio programa.

"¿No es hora de que el gobierno dijera que paso con las vacunas Pfizer?", le preguntó, irónico, el conductor macrista al jefe de Gabinete, que aclaró que la negociación estuvo a cargo del exministro de Salud, Ginés González García, y que fue explicado en su momento. Novaresio continuó con la chicana y pidió: "Bueno, me lo podría explicar una vez más a mi, por favor".

"No se a quien entrevistaste antes, pero cuando vos sembrás odio, cosechás odiadores. Juntos por el Cambio sembró odio", introdujo Cafiero, y lanzó: "El punto es el siguiente: Pfizer exigió condiciones que no se amoldaban a la ley, a la ley que votó el Congreso en noviembre del año pasado (2020) con el voto de la oposición también. Esa ley marcaba parámetros contractuales, que con muchos laboratorios se pudo avanzar pero con Pfizer no".

Para ser contundente en la respuesta y que Novaresio no siga insistiendo, recalcó: "La palabra negligencia siempre fue una dificultad con Pfizer para avanzar con una contratación. El exministro lo dijo muchas veces".

"Frente a esto, el Gobierno avanzó con el laboratorio Pfizer, continuó negociando, nunca se cerró la puerta. La voluntad de la Argentina fue negociar con todos los laboratorios que tengan vacunas. Ahora, es mentira que había 13 millones de vacunas para traer a Argentina. Ni de Pfizer ni de cualquier laboratorio", aclaró. La fake news de las "13 millones de vacunas" fue el caballito de batalla de Juntos por el Cambio en los programas amigos y con los trolls macristas en las redes.

Por otra parte, resaltó que "la llegada de vacunas es una llegada de esperanza. Ya llegaron vacunas donde la fabricación se hace acá, donde el componente principal de la vacuna se hace acá. Pasa desapercibido, pero es muy importante".

Llegan 470 mil vacunas de Sputnik V

Esta tarde arriban otras 470.035 Sputnik V y Argentina ya habrá recibido un total de 15.483.345 dosis. Son 390.035 vacunas contra el coronavirus Sputnik V del componente 1 y 80.000 del componente 2 (para la segunda dosis). Se trata de la primera llegada de la segunda dosis de la vacuna proveniente de Rusia desde el 31 de marzo. Así, ya llegaron casi 1,2 millón de dosis de este componente.

Hoy a las 15:45 arribará al aeropuerto Internacional de Ezeiza el vuelo 1063 de Aerolíneas Argentinas proveniente de Moscú que permitirán profundizar la implementación del Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 que lleva adelante el Gobierno nacional en todo el país.