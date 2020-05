Foto: DYN

El comentarista deportivo Juan Pablo Varsky protagonizó un insólito momento en Twitter. Es que lanzó una reflexión en la que se mostró en contra del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio citando una nota que invita a "salir a buscar el virus". Rápidamente, cientos de usuarios le salieron al cruce y lo cuestionaron por su pensamiento.

"No quiero ser Brasil. No pido la imnunidad del rebaño sin vacuna. Pero no acepto el “cuarentena o muerte” como la única justificación desde la soberbia y la comodidad. Esta nota de @avedurazno, con datos y argumentos, resume lo que pretendo para Argentina", enfatizó Varsky.

¿Cuál es el artículo al que hace alusión? A uno redactado en El Economista, donde la finalización del texto sintetiza la idea del mismo: "Aprovechar lo que queda de cuarentena para suprimir el virus y poner en pie un sistema que nos permita salir seguros tiene que ser la primera prioridad. No hay tiempo que perder. Cada día es oro".

"Diario del lunes JP, así cualquiera opina o critica. Sis como los comentaristas de fútbol que dicen “ era por abajo”. Pero nunca patearon una pelota profesionalmente", le respondió un usuario.

Otro, por su parte, realizó un juego de palabras y mezcló el fútbol con lo expresado por Varsky: "'Lo que pretendo para Argentina' paso Chilavert y dijo que le parece un poco soberbia esa frase".

"Juan Pablo que decepción, el problema no es en todo el país sino en el AMBA, confundir y no aclarar esto es de mala leche. Además es muy fácil hablar o escribir sin tener que hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones, cosa que los que gobiernan no tienen esa impunidad", exteriorizaron desde otra cuenta. Claramente, su reflexión no fue bien recibida.