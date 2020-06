Javier Calamaro: "Macri se hubiera hecho caca encima”

El músico Javier Calamaro habló sobre el aislamiento social, preventivo y obligatorio y advirtió sobre cómo afecta económicamente esta situación a más de 200 mil músicos en el país. No obstante, se mostró de acuerdo con las medidas que tomó el Gobierno nacional para apalear la situación. Opinó que si la pandemia le hubiera tocado al gobierno de Mauricio Macri, “se hubiera hecho caca encima".

“Estoy a favor de la cuarentena, me parece un lindo modo de ver las cosas. Ordenar una masa y una horda de 45 millones de personas, en nuestro caso específicamente, es muy complicado, hay que hacerlo con una tremenda responsabilidad”, manifestó el artista en diálogo con el programa Lo Prometido es Deuda por FM La Patriada. Además, contó que unos días previos a que se decretara la cuarentena, le envió una canción al presidente Alberto Fernández sobre la cuarentena.

En ese sentido, opinó: “Las medidas que tomó el Gobierno respecto a los trabajadores, me parecen completamente necesarias”. No obstante, advirtió: “Hubo un intento con mi rubro, de tratar de palear un poco la situación de desempleo que vivimos todos los músicos que vivimos de la gira, de los conciertos. Somos 200 mil trabajadores de la música en Argentina. Esta muy complicado resolver la situación para todos, vivimos un poco del aire en esta época, nos sacaron los recursos. Sin embargo, es así. Son las circunstancias, no las inventó ningún argentino”.

Frente a esta situación, Calamaro adelantó que el próximo viernes a través de streaming dará un recital virtual y que las entradas se venderán por ticketek.

Por otra parte, el músico se refirió a lo que hubiera pasado si le hubiera tocado al Gobierno de Mauricio Macri enfrentar la pandemia, a lo cual, disparó: “Me imagino que Macri se hubiera hecho caca encima, se hubiera paralizado. Me parece un poco bizarro que haya sido presidente, un poco patético, extraño”.

“Nunca entendí por qué fue presidente. Era algo de ‘no puede ser’, este señor, una especie de playboy, medio careta y su currículum es ser heredero”, arremetió.

Por último, Camaro manifestó su apoyo al proyecto de Ley del impuesto a las grandes fortunas y replicó que “toda la gente megamillonaría pague, es lo mínimo”, de paso reclamó que exista una condonación a los músicos que no pueden trabajar por este contexto de aislamiento.

“La realidad nos pega a todos de manera más descreíbles. Esto es la peor cagada en la historia de la humanidad ¿Cómo hacemos con esta situación? Somos millones de personas sin laburo ¿cómo hace para arreglar esta situación?”, sentenció.