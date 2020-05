Insólita acusación de Marcelo Longobardi a Axel Kicillof por criticar las operaciones macristas contra la cuarentena

En un nuevo editorial, el periodista macrista Marcelo Longobardi arrojó polémicas declaraciones sobre el accionar del gobierno de Aberto Fernández frente a la pandemia de coronavirus y cargó contra Axel Kicillof, acusándolo de ser "intolerante al debate". "Guarda con enamorarse de la cuarentena", disparó el conductor macrista.

"Ayer el gobernador Kicillof planteó esta idea de que 'los climas que nos quieren generar'. Esta clase de comentarios refleja, no diría un rechazo a la crítica que también se vio en el presidente Alberto Fernández , si no un cierto rechazo al debate, que son cosas distintas. Un gobierno puede reaccionar frente a una crítica y contestarla", expresó Longobardi en su programa Cada Mañana (Radio Mitre), refiriéndose a las presiones que recibió el Gobernador de Buenos Aires para levantar la cuarentena y abrir el mercado.

Y agregó: "Me sonó que lo de Kicillof tiene mucho que ver con la intolerancia, no a la crítica, sino al debate, que es mucho más grave. Porque yo puedo entender la intolerancia a la crítica, no me gusta, pero la puedo entender", aceptó el periodista, pero "no puedo entender que una persona joven como Axel Kicillof no tenga respeto por el debate".

Tras criticar a Kicillof y llamarlo intolerante a los debates, la figura macrista continuó con sus polémicas declaraciones. "La cuarentena el estatismo absoluto, producto de una cuestión sanitaria comprensible y aplicada en la Argentina en tiempo y forma, y todos hemos apoyado ese punto de vista y nos hemos comportado de manera apropiada respecto de las reglas. No hay nada más estatista que la cuarentena, donde todo depende de lo que decida un funcionario. Guarda con enamorarse de este formato por fuera de su implicancia sanitaria, porque no es una política económica", cerró.