Semanas atrás, Flor Torrente confirmó que dio positivo de coronavirus y tuvo que dejar su lugar en la pista del Cantando 2020. La actriz permanece aislada en su casa y, recientemente, reconoció que todos los días aparece un síntoma distinto se mostró sorprendida por las consecuencias del virus en su cuerpo.

“Es muy raro todo esto. Como que un día te levantas bárbara y decís ‘Hoy me como el día’, y a los dos minutos sentís que corriste una maratón y caminaste de la habitación a la cocina", reconoció la hija de Araceli González en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

La actriz dijo que tener el virus "es como un sube y baja de sensaciones y no sabés lo que te puede pasar y qué puede suceder cada día", aunque reconoció que dentro de todo se siente muy bien. Tiene dolor de cuerpo, congestión, mucho dolor de cabeza. "Como que cada día se va sumando un síntoma diferente”, admitió.

Además, agradeció que la hayan testeado aunque no tuviera síntomas porque sino hubiera contagiado a muchas personas: “Una persona con la que tuve contacto me avisó que se había testeado y que había dado positivo. Yo tenía cero síntomas y automáticamente me encerré, me testeé y me dio positivo. Pero agradezco que me hayan avisado porque yo no tenía ningún síntoma”.

En este sentido, Torrente también destacó que es muy importante que si alguien que estuvo con vos dio positivo, te avise, dado que muchos contagios se dan porque esa persona no lo notificó y que "por ahí al ser asintomática, no te das cuenta".

“Es una locura, crees que nunca te va a agarrar y de pronto lo estás transitando y no lo podes creer. Agradezco transitarlo de este modo”, añadió la actriz, e intentó visibilizar la importancia de los cuidados ya que el virus es sumamente contagioso: "Te lo podes agarrar yendo a la esquina a comprar un café”.