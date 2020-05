Feinmann se bajó la app CuidAR y sorprendió a Jonatan Viale con una insólita queja

El conductor de A24 Eduardo Feinmann contó en vivo que se bajó la nueva app CuidAR del Gobierno. Pero la dio de baja por un motivo insólito: "No quiero que Cafiero sepa cuando voy al baño".

Lo dijo en referencia al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En el pase con el programa del macrista Jonatan Viale, Feinmann aseguró: "Yo te digo, soy fanático de las aplicaciones. En el teléfono tengo 850 mil aplicaciones. Y me la bajé", arrancó

"El problema es que cuando terminé de bajarla me di cuenta que me iban a seguir hasta el baño", siguió Feinmann y Viale le aclaró: "Es opcional. Si vos le ponés 'no', no pasa nada".

Feinmann contó: "La verdad, la pulsera electrónica que se la pongan los delincuentes; a la gente honesta, no. Yo no me bancaba la pulsera electrónica. Te geolocaliza donde estés". Y remató: "No tengo ganas de que el señor Cafiero sepa dónde voy, si voy al baño, si me muevo de mi casa, si voy a la radio, a qué hora. Y que Ginés tampoco sepa", manifestó en referencia al ministro de Salud.

El Gobierno lanzó un nuevo portal para controlar el cumplimiento de la cuarentena y, con ella, la expansión del coronavirus en todo el país. La herramienta está destinada a los gobernadores y tiene el objetivo de brindar información actualizada sobre los ingresos a la Argentina mediante los pasos migratorios habilitados.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió hoy a la aplicación cuidAR y cruzó a la oposición que había sostenido que se "ponía en peligro" la protección de datos. "Los datos son anónimos", sostuvo y agregó que "activar la geolocalización es voluntario".

En declaraciones a Radio 10, Cafiero reveló que "todas las personas que vuelven a trabajar están obligadas a tener el certificado de circulación" que es el que está vigente desde el primer momento. Además, agregó que desde el Estado se promueve la utilización de la APP porque tiene un código QR que está integrado al sistema.