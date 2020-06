Carla Peterson se unió a los runners y recibió una ola de críticas por no quedarse en casa

Desde el lunes, en la Ciudad de Buenos Aires está permitido salir a correr, andar en bicicleta, o caminar entre las 20 y las 8 horas. La polémica medida fue acogida por un amplio sector que copó las calles sin respetar el distanciamiento social. La actriz Carla Peterson fue una de las que se mostró feliz con la decisión y publicó una foto en redes sociales, capturando el momento en que volvió al aire libre tras 80 días de cuarentena.

"Que si, que no, que sos runner, que no sos runner, que todos los que corren son así, asa, la cuestión que tenemos que seguir cuidándonos entre todos y que nadie sabe que mierda es este virus ni realmente como se contagia y si así o asa. Si corres bancate la pelusa y salí bien tempranito qué hay poca gente", escribió Peterson, en su cuenta oficial de Instagram. Inmediatamente, recibió una ola de críticas como "las genias también erran, fin..." y "Pésimo mensaje, así estamos...fin del comunicado", entre otros.

La posición de Peterson se mostró diametralmente opuesta a la de colegas como Gonzalo Heredia, quien publicó un comentario apuntando contra todos los que salieron a correr el lunes. "El runner de hoy tiene un olor muy parecido al que al principio de la cuarentena agotó el papel higiénico, el alcohol en gel y después se iba con la familia de vacaciones a la costa", tuiteó el actor, sin tapujos.

Pese a las críticas, la esposa del senador Martín Lousteau publicó una nueva foto hoy en Instagram, redoblando su compromiso por retomar la actividad física diaria. "6.45 Am 10 km salí temprano. No hay mucha gente. Noticias del exterior", escribió, Carla Peterson. Las autoridades públicas, entre ellas el Ministro de Salud Ginés González García, mostraron su preocupación por el desborde de personas que salieron de sus casas para correr y no cumplieron con los protocolos de distanciamineto social.