"Estoy en silla de ruedas": el calvario de Fredy Villarreal

El actor Fredy Villarreal reveló que aún sufre las consecuencias de haber atravesado el coronavirus y que se encuentra "en silla de ruedas" tras nuevas complicaciones.

El cómico reconocido por su trabajo en Videomatch y No hay 2 sin 3 volvió a hablar de las secuelas que le dejó el severo cuadro de COVID-19 que atravesó meses atrás y contó que volvió a desmejorar su estado de salud en los últimos días.

El famoso imitador de políticos y personajes famosos pasó varios días internado en terapia intensiva tras contagiarse de coronavirus y su vida llegó a correr riesgo. No obstante, consiguió recuperarse lentamente y recibió el alta médica, aunque dejó en claro que su situación física estaba deteriorada.

“Tenía un 50% de probabilidades de vida. Me lo dijeron al final, porque tenía una neumonía bilateral, pero me lo informaron cuando ya estaba a salvo", contó en una entrevista.

Y reveló: “Yo le estoy poniendo garra. Hago gimnasia todos los días, juego al fútbol y hago kinesiología. Estoy jugando y me cuesta. Me mató cuando me dijeron que tenían que pasar 3 meses para poder jugar al fútbol, para empezar a trotar”.

En ese contexto contó que pese a las recomendaciones médicas, un día no pudo contenerse y decidió ir a jugar un partido con amigos. "No aguanté y me fui a jugar un partido de fútbol, cuando terminó, me puse a llorar", relató el actor. Sin embargo, Fredy se dio cuenta allí que había cometido un error por no seguir las recomendaciones médicas y volvió a sentir los efectos de las secuelas del coronavirus.

"‘Disculpame, te desobedecí y juegué un partido los 90 minutos...", le confesó a su médico. A lo que el especialista le contestó: "Cuánto me alegro que hayas jugado porque hace 15 días no podía dormir pensando que te ibas a la mierda...". "Lloré también”, confesó el humorista.

Debido a esas nuevas complicaciones, el cómico confirmó que se encuentra en silla de ruedas. "Hoy jugué un partido y estoy en silla de ruedas, pero me la banco", afirmó.

Y agregó: “Me quedaron secuelas, son como cicatrices que quedan en el pulmón, esas cicatrices son como un puente para una oxigenación futura. Estoy tratando de que esas cicatrices se vayan yendo y si quedan las voy a saltar, no le voy a dar bola”.

“Yo ahora que podría decir: ‘ya me agarró...’, pero me tengo que seguir cuidando. Creo que no hay que aflojar, es una guerra que no terminó, por más que llegue la vacuna. Jugamos con una ventaja que sabemos lo que pasó en Oriente y en Europa. Ellos dijeron acá se terminó todo y están en la tercera y cuarta ola. Nosotros tenemos que tener un poquito de conciencia”, concluyó.