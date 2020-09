La provincia de Córdoba atraviesa uno de los peores momentos en relación a los incendios forestales que, en los últimos días, empeoraron y crecieron a lo largo y ancho de toda la provincia. Esta mañana se informó que dos ciudadanos, que ayudaban a los bomberos voluntarios a apagar el fuego, murieron hace unas horas.

Según se conoció en los medios, las dos víctimas son oriundas del Valle de Punilla. Son las primeras desde 2008, última vez donde se registraron víctimas fatales en el combate de incendios. El primero falleció en la zona de Las Jarrillas y el segundo vivía en la localidad serrana de San Esteban.

Ante este contexto, Mauricio Macri reapareció en sus redes sociales y se expresó, por primera vez, en relación al tema. "Quiero compartir mi preocupación y tristeza por los incendios en Córdoba. Sé de la consternación que golpea a los cordobeses, como de las historias de solidaridad y compromiso que han mostrado todos en esta situación, especialmente los bomberos. Mi corazón está con Córdoba", escribió.

El mensaje en redes sociales:

Recordemos que ex máximo mandatario de Argentina no se mostró en Twitter durante los últimos días porque, tras estudios médicos, le encontraron un pólipo en el intestino grueso. En el Sanatorio Otamendi, donde quedó internado durante una noche, le realizaron una endoscopía y le extirparon aquel tumor benigno. Más allá de esto, ya se encuentra en su hogar y su salud no corre ningún tipo de riesgo.

Según datos de Greenpeace, Macri es uno de los 300 empresarios que más han participado en la deforestación de los últimos 30 años en los bosques de Argentina. En total se perdieron casi 8 millones de hectáreas y el país se coloca entre los 10 con mayor deforestación.