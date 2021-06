La emoción de Dady Brieva por el histórico título de Colón

El conductor habló tras el campeonato conseguido luego de la goleada a Racing en San Juan. Es el primer título de la institución.

Dady Brieva, hincha fanático de Colón de Santa Fe, celebró el primer título de Primera División del Sabalero. Tras golear a Racing Club por 3-0 en el estadio Bicentenario de San Juan, en una gran muestra futbolística y coronando el increíble ciclo de Eduardo Domínguez -en 2019 llegó a la final de la Sudamericana y cayó vs. Independiente del Valle-, el equipo santafesino hizo historia. Y frente a esto, el conductor no pudo ocultar su emoción.

Mientras observaba por televisión los últimos minutos del encuentro, Dady se agarraba la cabeza sin poder creerlo. Con su hijo sobre la cama, colgado de la espalda y con la camiseta de Colón puesta, el nene celebró: "Campeón, papá. Vamos, nosotros podemos. ¡Campeón, campeón, campeón!". Cuando se escuchó el pitido final, frotándose los ojos, se deshizo en lágrimas mientras su hijo lo abrazaba.

Minutos más tarde, en diálogo con Radio Continental AM 590, contó sus sensaciones tras la victoria. "No estamos acostumbrados a la alegría, este titulo es un postrecito helado después de un asadito. Estoy shockeado todavía. El 'Negro' que sube al podio y está en un lugar privilegiado reivindica a todos los que no pudimos llegar", manifestó sobre su equipo.

Al mismo tiempo analizó rápidamente el encuentro y dejó en claro que "si Racing hubiera tenido 500 minutos más, no iba a hacer un gol", algo que describió a la perfección el partido de la "Academia" en San Juan -no remató ni una vez al arco-. Para cerrar se tomó el tiempo de destacar el trabajo de Luis Miguel Rodríguez y cerró: "A El Pulga parece que no le corriera sangre en las venas por la frialdad que tiene, parece un asesino profesional".

Antes del encuentro, Dady había enviado un mensaje para todos los hinchas de Colón: "Estamos viviendo un momento de extrema tensión, le comentaba a mis chicos que a lo mejor ellos lo vean campeón y tienen diez años, yo con 64 nunca nos pasó así que lo único que les pido es que festejemos en casa". Pero marcó sobre la pandemia: "No hagamos cagada, pensemos en los enfermeros, en las enfermeras , en los médicos, en las médicas que hacen todo lo posible para que no se muera más gente".

Siguiendo por esta línea, Brieva se refirió al COVID-19 y a la importancia de seguirse cuidando a pesar del resultado y la felicidad de los fanáticos. "Hay maneras de festejar en casa, tampoco es tan necesario salir, el hincha sabalero ya no tiene que demostrar nada. Ya todos los momento épicos en la historia sabalera lo escribió la hinchada de Colón, así que cuidémonos. Cuídense, abrazo grande", cerró. Hoy, es todo sonrisas.

Mirá el video: