¿Por qué es necesario que los colchones tengan una limpieza energética?

Cómo es la limpieza energética del colchón

Al momento de renovar el colchón donde uno va a dormir o darle una limpieza al que se tiene en el hogar, se debe considerar que el mismo puede estar sujeto a una serie de energías que para algunos son consideradas negativas. Que puede ser culpables de que determinadas elecciones no culminen de la manera que se espera. Es por ello que se recomienda un tratamiento particular y que es necesario llevarlo a cabo con determinados objetos que son fáciles de conseguir.

Si bien hay explicaciones para aquellas decisiones que no resultaron como se esperaba, también hay momentos donde algunas situaciones se reproducen de una manera que las personas no logran comprender del todo. Esto puede generar que se tomen determinadas consideraciones y que apunten hacia un camino muy particular. Uno que está sujeto al grado de convencimiento que una persona pueda llegar a darle.

Cómo es la limpieza energética del colchón

"Limpieza energética con huevo para el colchón", expresa Lodicelaluna, como figura su usuario de X (ex Twitter). Este método es uno que despierta un grado considerable de curiosidad porque debe usarse un alimento para que pueda expulsar aquellas energías que uno cree tener y que están afectando de gran manera al desarrollo de su vida. Los pasos que se proponen son fáciles de implementar y de recordar.

Paso a paso

Lo primero a considerar es que se necesita un huevo que sea de campo, un vaso de vidrio transparente, un poco de sal marina o gruesa y palo santo. Además, se debe invocar una oración de protección que no fue especificada pero con buscar en la web se podrá dar con alguna de ellas para que el ritual sea completado a la perfección.

Primer paso: abrir una ventana, y manifestar una intención bastante clara sobre lo que se quiere para la vida de uno.

Segundo paso: limpiar el huevo, tomarlo con la mano hábil y pasarlo suavemente en forma de cruz sobre la superficie del colchón.

Tercer paso: en caso de que cueste pasarlo, se debe realizar varios intentos para que la zona quede limpia de las malas energías.

Cuarto paso: romper el huevo en un vaso, sin que la yema se dañe y luego agregar una pizca de sal más agua.

Quinto paso: dejar la mezcla reposar durante 15 minutos y sin contacto con la luz solar.

Sexto paso: descartar el huevo en un recipiente que vaya fuera de la casa.

Por qué no hay que pasar la sal con la mano: qué significado tiene

Otra manera de alejar la mala suerte de la vida de las personas se involucra en cómo se pasa la sal cuando es requerida por otro. La tradición señala que nunca tiene que hacerse de mano en mano, sino que se debe apoyar el recipiente cerca del solicitante y que este lo tome. Algo que algunos respetan cada vez que afrontan una situación similar y que otros ignoran por completo.

La historia detrás de esta tradición es bastante particular, debido a que la sal en el pasado era considerado un bien de gran valor. Al punto que muchas personas cobraban por su trabajo con este mineral. Por ende, llevarlo en la mano era una muestra de desprecio y era probable que se vaya cayendo a medida que uno se desplazara. Es por ello que se aconseja colocarla en un recipiente y siempre evitar que caiga al suelo.