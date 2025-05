¿Cuál es la diferencia entre mozo y camarero y cuándo usar?

Cuál es la diferencia entre mozo y camarero.

Al momento de pedir la cuenta, una persona puede levantar la mano y realizar una serie de gestos para conocer el dinero que debe pagar. También existe la posibilidad que necesite pronunciar la labor del empleado del local gastronómico para que oriente su atención. Es aquí donde surge la duda si es correcto decir mozo o hacer uso del término de camarero.

Por lo general, el contrato verbal entre un cliente y el personal de un bar es recitar la orden de comida, bebida, cierta inquietud por un detalle y la solicitud de la cuenta para abonar el servicio. Este último punto suele manifestar con el gesto de una mano que emula una lapicera escribiendo sobre un papel o un golpe de puño en la palma. También existe la posibilidad de mencionar el oficio.

"¿En qué momento se wokizó la palabra mozo y se reemplazó por camarero? No conozco a nadie que le diga camarero a un mozo, salvo que sea gastronómico. ¿Tiene algo malo la palabra mozo y no estaba enterado?", expresó BurgerFcts, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Algunos en los comentarios señalaron que hay una idea de no estigmatizar a los trabajadores que llevan a cabo estas tareas y se buscó una alternativa para entregarles un trato mejor. Sin embargo, son muchos lo que siguen usando el término de "mozo".

Al parecer, se trata de pensamiento que también se comparte en otros países de América. "En México decir 'mozo' es despectivo. Le dicen 'mesero'", señaló una mujer en los comentarios. "Me pregunté mucho lo mismo pero recordé que mi encargado y gerente de no recuerdo qué sector de gastronomía en el Hotel Sheraton habiendo empezado como uno y habiendo trabajado en tres (Howard Johnson, Hilton y Sheraton) durante casi 30 años de vocación, usaba ambos términos", comentó un hombre.

En lo que respecta a las definiciones de la Real Academia Española (RAE), la palabra mozo corresponde a una persona que sirve en casas o al público en diferentes tipos de oficios. Esto último puede ser vinculado a locales de comida, café y demás especialidades. Mientras que el camarero está relacionado con dos cuestiones. Una hace referencia al personal de un hotel o barco, y la segunda habla de una persona que da asistencia a los presentes en un restaurante.

¿Cómo pedir la cuenta?

No hay una manera muy clara y definida de cómo pedir la cuenta en un bar o restaurante, debido a que cambia bastante de una persona a la otra. O incluso el personal del lugar se puede acercar a dejar el ticket sin que la misma sea solicitada en caso de que pasaron varios minutos después de que se terminó de consumir lo que fue servido. Aunque hay tres variaciones que están muy difundidas.

1. "¿Cerramos números (la cuenta) maestro?", mientras se extiende un brazo y se gira la palma de la mano del otro.

2. "¿De cuánto es el susto?", también incluye un gesto pero señalando la mesa.

3. No hay presencia de palabras para comunicarse, pero se deben usar los dos brazos: uno con la palma extendida y la otra debe realizar una giro en vertical apuntando hacia la mesa.