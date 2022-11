Día Mundial del Brownie: 8 versiones imperdibles

El brownie es uno de los platos más consumidos de la pastelería internacional y, en su día, El Destape Web trae una selección de locales gastronómicos donde degustar este postre.

El plato gastronómico que se descubrió por un error en 1897 en Massachusetts tiene su propio día en las efemérides mundiales y es el 11 de noviembre. El Destape Web recomienda ocho lugares de Buenos Aires para degustar este invento que se convirtió en un clásico de la pastelería.

Brownie tradicional de cacao al 60%

Un clásico de clásicos que en Ninina preparan tal y como debe ser: de textura untuosa y húmeda, con la típica corteza fina y semi-crocante. La receta es un legado familiar transmitido por Marta Gueikian -creadora de la pastelería & repostería Selvi- a su hijo Emmanuel Paglayán, dueño de la marca. La clave, además, está en la selección de los ingredientes utilizados: chocolate al 60% cacao, azúcar orgánica, huevos de campo, manteca, harina 0000, polvo de hornear y una pizca de sal marina. Se ofrece en cuadrados individuales para disfrutar en sus salones, retirar por el local o pedir a través de su tienda virtual.

Direcciones: Gorriti 4738 (Palermo), Holmberg 2464 (Villa Urquiza), Museo Malba (Barrio Norte). Instagram: @ninina.arg

De chocolate belga con nueces

En el café & deli Moshu se encuentra un gran exponente de este producto, elaborado con chocolate belga al 60%, cacao amargo y una buena cantidad de nueces. Según cuentan desde el local, se trata de un “best seller” distinguido por su humedad y por expresar el más puro sabor del cacao. Como todo en su menú, se prepara de manera 100% artesanal en base a materias primas frescas y de calidad. Se puede probar en sus pintorescos salones, acompañado de café de origen colombiano, infusiones en hebras (libres de pesticidas y agroquímicos) o jugos naturales.

Direcciones: Moldes 3802 (Saavedra) y Guatemala 4570 (Palermo). Instagram: @compartimoshu

Coronado con dulce de leche y merengue

Los más golosos pueden optar por el Brownie Top del restaurante y cafetería Blossom. Su combinación de sabores no falla: base de brownie, topping de nueces, una capa de dulce de leche natural, copo de merengue italiano, hilos de chocolate oscuro y polvo de nueces. Se presenta como una mini-torta redonda y es perfecto para cerrar una comida o disfrutar durante la tarde con un buen café. También disponible para delivery o take away.

Direcciones: Edison 10 (Martínez), Av. Maipú 2501 (Olivos), Av. Libertador 16246 (San Isidro), Constitución 1002 (San Fernando). Instagram: @blossom.resto

Tibio con helado

Biutiful Bistró propone terminar el recorrido por su gran variedad de recetas caseras con un clásico e infaltable brownie con helado de crema, un postre semi-amargo, de sabor intenso y textura húmeda, que se sirve tibio para conseguir un tentador juego de temperaturas en el paladar. Un favorito de la carta que pocos dejan de probar.

Dirección: Cuba 1935, Belgrano. Instagram: @biutifulbar

Vegano y sin gluten

Para probar una alternativa vegana y libre de gluten está Buenos Aires Verde, donde el chef Mauro Massimino ofrece recetas orgánicas y sustentables que sorprenden a todo público. Su lingote de brownie “raw” (que significa crudo o sin cocción) se elabora con castañas de cajú, cacao amargo en polvo, aceite de coco neutro, esencia de vainilla, harina de almendras y almíbar de azúcar orgánico. Un cuidado mix de ingredientes que logra la intensidad y la untuosidad de los mejores brownies.

Dirección: Gorriti 5657, Palermo. Instagram: @buenosairesverde

Plant-based con nueces y helado artesanal

Otro brownie que gusta a veganos y carnívoros por igual es el de Hierbabuena Vegan, un local especializado en fast-food, pastelería y heladería a base de plantas. Acá lo realizan con chocolate puro, cacao amargo, aceite de coco, leche de coco, harina orgánica, azúcar orgánica y nueces tostadas. Se sirve por porción y llega a la mesa tibio, con un interior húmedo y una costra crocante, coronado con una bocha de helado artesanal a elección entre sabores muy originales, como pasta de maní con praliné o palta con matcha y lima.

Dirección: Av. Caseros 466, San Telmo. Instagram: @hierbabuenavegan

Postre de impronta peruana

En el restaurante Kamay Lounge, el chef Raúl Zorrilla brinda auténticos sabores de su tierra natal sobre los que aplica toques de autor para crear preparaciones únicas como el Domo de Lúcuma. Contiene una base de brownie de chocolate al 86% y una suave mousse de lúcuma, todo bañado en chocolate negro. Una opción que combina la untuosidad e intensidad del cacao con la cremosidad y fresca dulzura de esta típica fruta tropical.

Dirección: Marcelo Torcuato de Alvear al 975, Retiro. Instagram: @kamaylounge

Torta helada

La heladería artesanal Dolce tiene una torta ideal para la temporada cálida que se compone de una base de masa sablée artesanal, helado de dulce de leche con trozos de brownie de elaboración propia, dulce de leche natural, baño de chocolate blanco con crocante de cereal y topping de helado de dulce de leche con más porciones de brownie. Rinde para 8 a 10 personas y también se ofrece por porción para degustar en su moderno local.

Dirección: Av. Libertador 16246, San Isidro. Instagram: @dolce.blossom