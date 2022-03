CNN lanza servicio de transmisión de noticias por suscripción

CNN lanzó el martes su servicio de transmisión de noticias CNN+ con una mezcla de caras conocidas como Anderson Cooper y Chris Wallace, series originales y nuevas funciones, como el "Club de entrevistas", donde los espectadores plantean sus propias preguntas a los expertos.

El pionero de las noticias por cable busca capitalizar la confluencia de dos tendencias: la creciente popularidad de la transmisión de video y el crecimiento de las suscripciones digitales de las principales organizaciones de noticias. Con la adquisición de "The Athletic", The New York Times informó en febrero que había superado los 10 millones de suscriptores, la mayoría de los cuales son suscriptores exclusivamente digitales.

"CNN+ es la iniciativa más importante que lanzó CNN desde que Ted Turner fundó la red hace 42 años", dijo en una entrevista con Reuters Andrew Morse, director digital de CNN Worldwide que supervisa el nuevo servicio de transmisión.

El lanzamiento se da pocos días antes del cierre anticipado de la venta de la empresa matriz de CNN, WarnerMedia, a Discovery Inc..

Chris Licht, el productor ejecutivo de "The Late Show with Stephen Colbert" en CBS, se convertirá en presidente y director ejecutivo de CNN Global en mayo.

El servicio de suscripción hizo su debut en Estados Unidos en Amazon Fire TV y en dispositivos Android y Apple, y cuesta 5,99 dólares al mes. Quienes se suscriban dentro de las primeras cuatro semanas reciben un 50% de descuento de manera permanente hasta que dejen de suscribirse.

CNN+ ofrecerá una combinación de programación en vivo, a pedido e interactiva, con énfasis en el contenido original.

El expresentador de "All Things Considered" de NPR, Audie Cornish, realizará entrevistas exhaustivas semanales, y el corresponsal jefe de medios de CNN, Brian Stelter, ofrecerá entregas diarias de su boletín informativo por correo electrónico "Reliable Sources" y su programa dominical.

CNN+ presentará series originales que incluyen "The Murdochs: Empire of Influence", basada en el artículo de Jonathan Mahler y Jim Rutenberg en la revista New York Times sobre el legado del magnate de los medios Rupert Murdoch.

"Existe una gran oportunidad para que las organizaciones de noticias capturen una audiencia con la que no se están conectando", dijo Christy Tanner, exgerente general de CBS News Digital.

(Por Dawn Chmielewski en Los Ángeles; Editado en español por Juana Casas)