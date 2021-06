La peor noche de Claudia Fontán que la dejó al borde de las lágrimas en Masterchef

La actriz levantó del suelo los ingredientes que se le habían caído. Pero como no dudó en usarlos, se llevó el enojo del jurado.

El desafío de la noche del martes de Masterchef Celebrity, el reality de cocina más famoso de la TV, fue preparar una tarta de banana y toffe, famosa en Inglaterra por ser el postre favorito de Lady Di. Si bien la preparación era sin horno y con galletitas de chocolate, los participantes tuvieron todo tipo de problemas en la cocina, principalmente, Claudia Fontán.

Abatida por los nervios propios de la instancia del certamen, Claudia "La Gunda" Fontán se encontró con que todo el toffe que había preparado se le cayó en el piso, pero rápidamente, y sin medir las consecuencias, se agachó e intentó juntar el ingrediente derramado en el suelo y, sin dudas, se ganó la bronca de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis en una semana clave para el certamen.

Al momento de recorrer las cocinas de los participantes, Damián Betular se dio cuenta de que el toffe que Fontán necesitaba para su preparación había caído al suelo. "Gunda, yo llego a ver que me como algo del piso...", advirtió el chef, mientras que la actriz negó categóricamente lo que había sucedido sin reparar en que las cámaras del programa que conduce Santiago Del Moro habían grabado todo.

Al momento de presentar su postre, la actriz intentó abrir el paraguas ante los miembros del jurado. "Venía muy bien, apoyé el toffe en la cuchara y se me cayó", confesó al tiempo que negó haber usado el contenido volcado. "Yo vi que estaba en el piso", aseguró con muy poca simpatía Damián Betular quien, directamente, optó por no comer.

"Vos me jurás que acá no hay nada del piso", insistió Martitegui y la actriz siguió firme en su postura. "En la cocina hay algo que se basa en la confianza, en que si se equivocan me lo vengan a decir. Esa es la base para que un restaurante funcione. Cuando te vieron levantando cosas del piso, ya no podemos funcionar como un grupo. Ojalá que no sea cierto", agregó el dueño de Tegui.

"Se me cayó la mitad. Era todo lo que estaba en la fuente para la segunda capa. Tuve la sensación de juntarlo, pero no se puede poner algo del piso. Me da cosa que no lo prueben, pero está bien. No sé qué decirles, estoy en blanco, avergonzada. No sé qué es lo que quería hacer", explicó nuevamente la actriz.

De todos modos, Claudia no fue la única que se quedó con el gusto amargo puesto que ninguno de los participantes se ganó las estrellas tan importantes para mantenerse en la competencia en una semana tan decisiva. Sol Pérez y Gastón Dalmau se destacaron con sus presentaciones, pero no fue suficiente.

Por su parte Cande Vetrano y Georgina Barbarossa tampoco fueron elogiadas por los expertos y el postre de María O'Donnell se derrumbó frente al jurado en el momento de la presentación y, si bien le causó gracia, la periodista se llevó una dura advertencia de Donato De Santis. Alex Caniggia, si bien puso voluntad como le exigió Martitegui, tampoco estuvo a la altura.