El drama de Cinthia Fernández luego de firmar como precandidata: "Se me cagan de risa"

La panelista de LAM es oficialmente precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y contó sus sensaciones a Ángel de Brito.

Cinthia Fernández ya firmó el acta que la confirma oficialmente como precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. La panelista de Los Ángeles de la Mañana se presentará por el partido Unite, el mismo espacio político que convirtió a Amalia Granata en legisladora provincial de Santa Fe.

En LAM, la mediática expresó sus sensaciones tras firmar como precandidata y adelantó sus proyectos que quiere llevar al Congreso en caso de resultar electa: "Voy enfocada, porque siento que 'el que mucho abarca, poco aprieta’. Saben que no tengo herramientas políticas, no tengo vergüenza de decirlo, pero sí tengo un montón de herramientas en lo que me viene pasando, que también lo tratamos un montón de veces en el programa, simplemente por ser conocida. Y es lo que le pasa a un montón de mujeres”.

"Me pasó más que nada este año, cuando yo conté mi historia, que la cantidad de historias que tuve que leer, y que no pude terminar de leer porque son más de las que pensamos, las mujeres que pasan por eso. Y no pertenecen a una clase social, me parece que le pasa a todos los estatus. Lo hemos planteado acá hasta con Wanda (Nara), que es una persona que no tiene problemas económicos”, relató la panelista de LAM.

Por otro lado, confesó que cuando le llegó la propuesta de entrar en política no estaba muy convencida. "Después, cuando vi esta brecha en lo que sí puedo opinar por lo que viví y en lo que puedo cambiar algo, que eso es a lo que apunto. Sé que se me cagan de risa, pero no me importa”, cerró Cinthia.

Cinthia Fernández ya es oficialmente precandidata a diputada

Cinthia Fernández apuesta a iniciar una carrera en la política, luego de haber trabajado en teatro y televisión como bailarina, vedette, actriz y panelista. En sus redes expresó toda su felicidad por este momento: "Día muy importante para mí. ¡Ya soy precandidata! Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres que merecen ser escuchadas. ¡Para adelante como siempre en mi vida! #convoz”, escribió Fernández en su cuenta oficial de Instagram, junto a una imagen en la que aparece firmando un documento de su postulación.