Una película de autor se lleva los elogios del público en una India obsesionada con Bollywood

La directora Payal Kapadia reacciona mientras posa tras su entrevista con Reuters dentro de las instalaciones de una universidad en Mumbai

El cine indio es más conocido por las extravagancias de Bollywood, pero una película con propósito artístico sobre tres mujeres que navegan por la soledad y el amor en una metrópolis está ganando espectadores y obteniendo reconocimiento internacional, incluidas nominaciones a los premios Globo de Oro.

"All We Imagine as Light", película multilingüe ambientada en Mumbai, la capital financiera del país, ha ganado varios premios internacionales este año, entre ellos el Gran Premio de Cannes, y es la primera película india postulada a la categoría de Mejor Dirección en los Globos de Oro, que se entregarán el 5 de enero.

Además, es candidata en la categoría de Mejor Película Extranjera.

Para la directora Payal Kapadia, la respuesta a su ópera prima en su país de origen es una ventaja añadida a los elogios que ha obtenido en el extranjero.

"Es muy difícil que las películas independientes consigan pantallas en la India. Estoy muy contenta con la respuesta. Ahora quiero proyectar la película en lugares del país donde no se ha proyectado hasta ahora, las ciudades más pequeñas", dijo Kapadia a Reuters en una entrevista.

El cine independiente y de autor no encuentra demasiados adeptos en la India, donde el público prefiere las películas de Bollywood y otras convencionales, llenas de canciones y bailes, violencia y melodrama, aunque los contenidos más serios de las plataformas de streaming están cambiando poco a poco los gustos.

Con más de 2 millones de dólares en taquilla en todo el mundo, "All We Imagine as Light" también opta a los Oscar a la mejor película, mejor director y mejor guión original, dijo un representante de Sideshow y Janus Films, que poseen los derechos de distribución en Estados Unidos.

Sin embargo, no es la candidatura oficial de India a la categoría de mejor película extranjera de los Oscar.

Kapadia, de 38 años, dijo que se le ocurrió la idea de la película en la sala de espera de un hospital. Concebida inicialmente como un cortometraje, tardó ocho años en realizarse.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama la eligió como una de sus películas favoritas del año, en una lista que compartió en las redes sociales.

La historia gira en torno a la amistad y la vida amorosa de tres mujeres inmigrantes que viven y trabajan en Bombay, la congestionada metrópolis de más de 12 millones de habitantes, un importante "leitmotiv" en su película.

"Bombay es una ciudad con muchas contradicciones. Aunque la vida aquí puede ser dura, también da a la gente una sensación de libertad. Intentamos captar eso también en la película", dijo Kapadia.

Con información de Reuters