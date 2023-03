Recibió 9 nominaciones al Oscar y se puede ver en Netflix: la película que es furor y compite con Argentina 1985

La película, basada en una clásica novela, competirá en nueve categorías en los Oscar y es la principal competidora de "Argentina, 1985".

Sin novedad en el frente (en inglés "All quiet on the western front") se ha convertido en una de las películas revelación en esta temporada de premios. El film alemán logró nueve nominaciones para los Oscar 2023, incluyendo la doble categoría de Mejor película internacional y Mejor película. La película, ambientada en la Primera Guerra Mundial, es aclamada por la crítica y se perfila como una de las serias contendientes en la gala mas importante del cine.

¿De qué trata Sin Novedad en el Frente?

"Sin novedad en el frente" sigue la historia de Paul Bäumer (interpretado por Felix Kammerer), un joven alemán de 17 años que miente sobre su edad para unirse como soldado en la Primera Guerra Mundial, con la esperanza de obtener reconocimiento y fama. Sin embargo, él y sus amigos ignoran las consecuencias devastadoras de la guerra, y son confrontados con la brutal realidad de la muerte y las heridas.

La película es una adaptación de la novela homónima de Erich Maria Remarque, publicada en 1929, la cual ya tiene otras dos adaptaciones a la pantalla grande, la primera, de 1930, ganó el premio de la Academia a la Mejor Película y Director para Lewis Milestone. La segunda fue publicada en 1979. Esta producción es la primera adaptación realizada por un cineasta alemán y se ha convertido en la película alemana más nominada en la historia del premio de la Academia debido a su crudeza e inquietud.

¿Cómo ver online Sin Novedad en el Frente?

Sin novedad en el frente se puede ver de manera online en la plataforma digital de Netflix.

¿Cuántas nominaciones al Oscar tiene Sin Novedad en el Frente?

La crudeza y el drama con el que se retratan los horrores de la guerra han sido uno de los motivos que han llevado a esta película a recibir múltiples nominaciones al Oscar. Definitivamente es una de las películas sorpresa de esta temporada. En total, ha sido nominada en nueve categorías, incluyendo Mejor guion adaptado, Mejor banda sonora y Mejor sonido; maquillaje y peluquería, diseño de producción, efectos visuales y fotografía. Pero, sin duda, lo más importante es que es ha conseguido la doble nominación a Mejor película y Mejor película internacional, algo que no muchas películas consiguen. Es por este motivo que se piensa que es una gran favorita al menos al galardón a mejor película internacional y una competencia directa contra la película nacional también nominada Argentina, 1985.

Sin Novedad en el Frente: Reparto