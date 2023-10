Recaudación de la película de Taylor Swift cae en recuento final de fin de semana debut

La película sobre la gira de Taylor Swift vendió 123,5 millones de dólares en entradas en todo el mundo durante el fin de semana, una cifra ligeramente inferior a las primeras estimaciones de taquilla, informó el lunes la distribuidora AMC Theatres.

AMC había previsto el domingo que el total mundial de taquilla de "Taylor Swift: The Eras Tour" alcanzaría entre 126 y 130 millones de dólares en ventas para los espectáculos de jueves a domingo.

Aproximadamente 92,8 millones de dólares del total mundial procedieron de Estados Unidos y Canadá, dijo AMC, por debajo de los más de 95 millones de dólares previstos el domingo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"The Eras Tour" sigue ostentando el récord de la película de conciertos más taquillera de la historia. La anterior, "Never Say Never", de Justin Bieber, recaudó 99 millones de dólares en todo el mundo.

La afluencia de público a la película de Swift supuso un bienvenido impulso para los cines, que se afrontan una deslucida cartelera de otoño después de que una huelga de actores de Hollywood obligara a los estudios a retrasar títulos como "Dune: Parte II".

(Reportaje de Lisa Richwine; Editado en español por Juana Casas)