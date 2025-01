La organización del Festival de Cine de Berlín presenta el cartel del certamen de 2025

La directora Tricia Tuttle sentada junto a los codirectores de Programación Cinematográfica Jacqueline Lyanga y Michael Stuetz en una rueda de prensa previa a la 75ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín en Berlín

El nuevo largometraje de Richard Linklater sobre un compositor de Broadway, un documental sobre jóvenes en una Ucrania devastada por la guerra y un homenaje a las películas de espías de los años 60 fueron algunos de los filmes presentados el martes como parte de la programación que participará del Festival de Cine de Berlín 2025.

"Se trata de un gran festival de primera categoría con un mercado floreciente", dijo la nueva directora del festival, Tricia Tuttle, que contará con invitados de más de 150 países en su 75ª edición.

Entre las 19 películas que optan al máximo galardón del festival, el Oso de Oro, figuran varios directores que regresan a la capital alemana, como el rumano Radu Jude, con su nueva comedia negra "Kontinental '25", y el surcoreano Hong Sang-soo, con su lánguida comedia familiar "What Does that Nature Say to You" (Qué te dice esa naturaleza, en español).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Linklater, el director estadounidense conocido por "Antes del amanecer", regresa al festival después de más de una década con "Blue Moon", sobre el compositor Lorenz Hart —la otra mitad del famoso equipo de cantautores Rodgers y Hart—, con un reparto de lujo que incluye a Ethan Hawke, Margaret Qualley y Andrew Scott.

"Reflection in a Dead Diamond" (Reflejo en un diamante muerto) es una película de espionaje maximalista de los belgas Hélène Cattet y Bruno Forzani, mientras que "Dreams" está protagonizada por Jessica Chastain en el papel de una heredera que se enamora de un bailarín de ballet mexicano y "If I Had Legs I'd Kick You" (Si tuviera piernas te patearía), sobre la misteriosa enfermedad de un niño, cuenta con Rose Byrne, el presentador Conan O'Brien y el rapero ASAP Rocky.

"Timestamp", documental de observación de Kateryna Gornostai sobre la vida en Ucrania tras la invasión rusa de 2022, es una de las películas más abiertamente políticas de este año.

¿POLÍTICA COMO SIEMPRE?

La Berlinale, que este año se celebra del 13 al 23 de febrero, se considera más político que sus homólogos de Cannes, Venecia, Sundance y Toronto.

"No lo evitamos. Podría decirse que está en el ADN de la propia ciudad y también del propio festival", dijo a la prensa Tuttle, nacida en Estados Unidos.

El festival finaliza el día de las elecciones nacionales alemanas, aunque Tuttle afirmó que no tiene previsto conmemorar el acontecimiento de ninguna otra forma que no sea animando a la gente a votar.

Fuera de competición, la película de ciencia ficción "Mickey 17", del oscarizado director Bong Joon-ho, con Robert Pattison, se estrenará en Alemania durante el festival, al igual que la película biográfica de Bob Dylan "Un completo desconocido", de James Mangold, con Timothée Chalamet.

Tuttle asumió el cargo en un contexto de incertidumbre financiera del festival, que el año pasado tuvo que reducir su programación y Berlín recortó en millones de euros su presupuesto cultural para 2025.

Sin embargo, antes de la rueda de prensa del martes, el Ministerio de Cultura alemán anunció que aportaría 1,9 millones de euros (1,97 millones de dólares) adicionales al festival con motivo de su 75º aniversario.

Ese aumento "nos permite ofrecer el festival con un presupuesto equilibrado este año y (...) revivir el festival de la manera que queremos en este año de aniversario", dijo Tuttle.

El director estadounidense Todd Haynes encabeza el jurado internacional que otorgará el máximo galardón de este año. "The Light", la nueva película del director Tom Tykwer, abrirá el festival.

(1 dólar = 0,9658 euros)

Con información de Reuters