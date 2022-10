Dwayne Johnson dice que la película del cómic 'Black Adam' es su proyecto de pasión

Dwayne "The Rock" Johnson protagoniza la película del antihéroe de DC Comics "Black Adam", y la califica como su proyecto de pasión.

"Este es mi proyecto", dijo Johnson a Reuters. A pesar de que el actor de "Red Notice" ha protagonizado una serie de éxitos de taquilla, se sintió nervioso al estrenar esta película porque se aleja de sus papeles anteriores.

Explicó: "Todo lo que he tenido la suerte de hacer en mi carrera, desde la lucha libre hasta el cine y todo lo demás, me ha llevado a esto. Todo me ha llevado a esto y a este personaje".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El personaje Black Adam apareció por primera vez en un cómic de Fawcett de 1945. Desde la década de 1970, el personaje fue adquirido por DC Comics, primero como supervillano y luego como superhéroe.

En la película, Black Adam, el antiguo héroe del país ficticio Kahndaq, es liberado de su encarcelamiento después de 5.000 años y no está muy contento con tan brusco despertar.

"Esta película significa mucho para mí, porque tienes una oportunidad en la vida y quería dar todo lo que tenía", dijo Johnson. El luchador convertido en actor también espera que el público conecte con la película del mismo modo que él conectó con el personaje de Black Adam durante su infancia.

Dijo: "Cuando vi mi primer cómic de "Black Adam", en el que ese superhéroe, ese supervillano, tenía la piel morena y es tan poderoso como Superman, creo que eso es un anclaje que quizá haya unos cuantos niños en otras culturas del mundo que digan 'Oh, ese soy yo. Ese Black Adam soy yo'".

Sus compañeros de reparto son Sarah Shahi como Isis, Noah Centineo como Atom Smasher y Quintessa Swindell como Cyclone.

Producida por New Line Cinema, una unidad del estudio de AT&T Inc Warner Bros, "Black Adam" se estrenará el viernes.

Con información de Reuters