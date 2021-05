El peor momento de Christophe Krywonis: "Recibí amenazas de muerte"

Christophe Krywonis contó sobre el mal momento que vivió el año pasado tras recibir cientos de insultos y amenazas de muerte.

La relevancia que los influencers han tomado en el último tiempo continúa asombrando a muchas personas que todavía no dimensionan el alcance que tienen los creadores de contenido en redes sociales. Christophe Krywonis lo sufrió en carne propia hace tan solo unos meses y lo contó en Lo de Mariana ante una sorprendida Mariana Fabbiani. "Hubo amenazas de muerte claras", detalló el cocinero al explicar que todo surgió cuando "un youtuber" comenzó a bromear con el jurado de Bake Off.

Los creadores de contenido se fueron convirtiendo en las principales estrellas de las redes sociales y con eso su nivel de influencia, sobre todo entre los más pequeños, fue creciendo exponencialmente. Uno de los primeros streamers en alcanzar ese nivel de relevancia es Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu. Además de mostrarse jugando al League of Legends, el joven de 29 años muestra momentos de su vida real (IRL, por sus siglas en inglés) y también reacciona a videos y programas.

Fueron sus bromas a Bake Off Argentina las que se salieron de control y terminaron haciendo que Christophe Krywonis viviera un mal momento. “Empecé a recibir insultos, como puede recibir cualquier persona mediática. Lo que pasó es que empezaron los insultos en Instagram, donde antes de eso tenía 30 o 40 mensajes diarios, pero pasé a recibir 200, miles de mensajes, insultos fuertes", comenzó relatando el cocinero en Lo de Mariana mientras se debatía sobre la noticia de que la policía había detenido a un youtuber por convocar a una fiesta masiva en el Planetario el último domingo.

Investigando un poco, Krywonis notó que la raíz de estos nuevos insultos eran los videos de "un youtuber famoso", al que no quiso nombrar ya que aclaró que tuvieron una "buena conversación" con la que pudieron resolver la cuestión. El cocinero se refería a Coscu, que "hacía jodas sobre Bake Off, que el jurado era muy duro" y remarcó que "la gente se lo tomó muy a pecho". “Amenazaron a mi familia. Me dijeron que me iban a hacer cosas terribles a mí. Hubo amenazas de muerte claras”, reveló Krywonis.

Según el relato del cocinero, Coscu lo escuchó y le pidió disculpas, a la vez que le aseguró que iba a corregir sus acciones. "Pasé por un mal momento", recordó el cocinero. El año pasado, el mismo Coscu publicó un video en que el le contaba a sus seguidores que había hecho las paces con Krywonis y que el cocinero hasta se había convertido en un integrante más de la "Coscu Army", cómo se denominan los seguidores de Disalvo.