El ida y vuelta entre la China Suarez y Pampita en las redes que sorprendió a todos

La exestrella de Casi Ángeles y Pampita se demostraron su apoyo en Instagram.

El jueves 22 de julio, nació el quinto hijo de la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, llamada Ana. Esta es la primera hija que comparte con su actual pareja, el empresario Roberto García Moritán. Entre todas las personas que le dejaron comentarios de felicitaciones y mensajes dulces en sus redes sociales, la actriz Eugenia Suárez, más conocida como la China Suárez, se sumó al gesto: simplemente le comentó unos emojis de un corazón, un moño rosa, un osito de peluche y un angelito.

Esta misma semana, fue el primer cumpleaños de Amancio, el segundo hijo entre la China y su esposo, el actor chileno Benjamín Vicuña, quien estuvo casado con Pampita anteriormente. Desde el escándalo ocurrido años atrás, cuando Vicuña engañó a la modelo con Suárez mientras estaba casado, se estableció una rivalidad entre las dos estrellas que hasta el día de hoy llama la atención de sus seguidores.

De a poco, la relación entre Pampita y la China fue estabilizándose e incluso tuvieron algunos encuentros. En sus redes sociales, esto se vio reflejado a través de distintas interacciones, que comenzaron con un like y un comentario de la China en un posteo sobre el nacimiento de Ana. Días después, Pampita le comentó con un emoji de un corazón a la exactriz de Casi Ángeles, en una publicación del cumpleaños de Amancio.

Críticas y rumores sobre la China

Por otra parte, esta mejora en el vínculo entre las dos no fue tomada de la misma manera por todas las figuras públicas. Cuando el periodista Ángel de Brito habló sobre el comentario de la China en la foto de Pampita, durante la emisión de Los Ángeles de la Mañana (LAM), expresó: “A mí no me parece mal que vayan a la casa, se vean, se vinculen porque son familia. Pero esto de las redes me parece hipócrita a mí”.

Además de estos comentarios, hace poco, la China Suárez pasó sus vacaciones en Miami junto con su familia. Entre todas las publicaciones que hizo en su cuenta de Instagram, una foto de un chupete rosa llamó especialmente la atención de sus fanáticos, que especularon que quizás se trataba de una pista de que estaba embarazada de otra niña. Días después, ella lo desmintió públicamente.

Sumada a esa situación, esta semana, la China jugó a un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores en sus historias de Instagram. Entre todas las cosas que ellos querían saber, algunas estaban vinculadas a la maternidad. “¿Serías madre otra vez?”, le preguntó un seguidor, justo en la misma semana en la que Pampita dio a luz. “Sí, pero en unos años. Por ahora no”, contestó ella.