El periodista dejó a todos sin palabras.

El periodista Samuel Chiche Gelblung realizó una inesperada confesión íntima que sorprendió a todos los lectores. Es que en diálogo con Florencia de la V, en el segmento Confesiones de Infobae, este protagonista recordó viejas épocas en las que aún no estaba casado para darle paso a una revelación contundente. "¡Vos salías con tres al mismo tiempo!", le manifestó la vedette, y allí fue que el conductor de Crónica TV respondió sin filtros.

¿Qué dijo Chiche Gelblung ante las palabras de su interlocutora? Lo siguiente: "Tres, cinco, ocho… Pero todo tiene una explicación: insisto, yo nunca fui a bailar de adolescente, no sabía lo que era un baile. Por eso digo, de chico a viejo. De pronto yo entro en una editorial donde había muchas mujeres. Y tenía cierto éxito. Yo no rechazaba nada. Lo que viniera, me importaba un pito".

"Un día me largaron todas. De las tres que se juntaron, se conocieron y me largaron todas. Yo salía con una chica, una de las chicas que estaba en el conflicto era lesbiana. Y salía con una que yo conocía también. Entonces una le dice a la que es ahora mi mujer: 'Ah, porque Chiche está saliendo con Florencia', o algo por el estilo. Y ahí se armó el quilombo", reconoció Gelblung, quien pasó a detallar que entre esas mujeres, se encuentra quien es hoy su señora esposa: Cristina Seoane.

Sin filtros, Chiche explicó: "Tenía no sé cuánta plata ahorrada, fui al banco, llamé al segundo de la revista y le dije: “Hacete cargo, porque yo me voy a la mierda”. No podía aguantar más. Me llamaba una a las tres de la mañana, otra a las cuatro, me re puteaban. Y por la única que me interesaba volver era por la que hoy es mi mujer".

Cómo hizo Chiche Gelblung para reconquistar a su actual esposa

"Es la única por la que peleé. Era más inteligente. Más bella. Era la que yo sentí que tenía que ser mi mujer. Lo había decidido: 'Tiene que terminar mi vida de reventado'. Yo paraba el auto en medio de la calle para llorar, porque tuve situaciones terribles. Comía tres veces en una Nochebuena, porque iba a la casa de una, a la casa de la otra, con una pasaba Nochebuena, con otra Fin de Año", manifestó Gelblung sobre Cristina Seoane, con quien formó su familia y tiene tres hijos.

Detallando como era su vida "de reventado", Gelblung hizo hincapié en el momento en que decidió sentar cabeza para jugársela por amor: "Era muy promiscuo. Y de pronto me dije: 'Esto no puede ser una vida'. No aguantaba la presión. Estaba agotado. Y empecé a laburar mucho para reconquistarla. Me costó un huevo y la mitad del otro".