Chano se arrastró por el piso y preocupó a sus fans: "Siempre estás al borde de morirte"

El ex cantante de Tan Biónica reapareció en las redes sociales con un video sumamente preocupante. Chano se cayó del banco en donde estaba sentado y luego se arrastró unos segundos por el piso.

En las últimas horas, y alejado completamente de los principales medios tras ser furor con su ex banda Tan Biónica, Santiago "Chano" Moreno Charpentier volvió a ser noticia. Esta vez, el artista reapareció en Twitch con una transmisión de tres horas que generó preocupación entre sus fans: sobre el final de la misma, cayó al suelo, se arrastró por el piso y luego habló de la muerte.

Ubicado en su piano y sentado en una banqueta blanca, "Chano" trastabilló y cayó al suelo. Acto seguido, se arrastró por el piso durante algunos segundos y luego manifestó: "Este es el respeto que yo le tengo a esta gente. Que me hagan caer y que a mi no me importe. Dale, por..., ¿qué pasó? Igual viste que, ni hablemos del pasado, pero con todos los accidentes que tuve, nunca me pasa nada”.

"No me refería a lo que ustedes piensan. Una novia me decía 'siempre estás al borde de morirte'", agregó el cantante, quien de forma inesperada volvió a estar en el centro de la escena tras aquellos episodios en donde protagonizó diferentes choques automovilísticos. Al respecto, uno de sus fans comentó: "Qué locura lo que genera Chano. O sos de Chano o son anti Chano, no hay punto medio”.

Chano reveló la razón por la que chocó tantos autos

El ex cantante de Tan Biónica, Santiago “Chano” Moreno Charpentier, se hizo aún más conocido por sus habituales choques automovilísticos, en los que, como se pensó en un principio, parecía perder el control de los vehículos a causa de la influencia del alcohol u otro tipo de sustancias.

Sin embargo, ahora reveló que las razones iban mucho más allá de eso. Este jueves, Charpentier se sometió a una operación en el Sanatorio Finochietto para corregir un problema que tenía en su columna y que, según contó, volvía muy difícil manejar sus extremidades.

“Quería contarles que hace un tiempo empecé a tener dificultades con las manos, se me dormían, no podía agarrar bien las cosas y peor aún para mí: mucha dificultad para ejecutar mis instrumentos”, expresó en su cuenta de Instagram.