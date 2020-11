WhatsApp Plus V9.00: ¿Qué novedades trae y cómo descargarlo?

WhatsApp Plus es una extensión no oficial que ayuda a cada usuario a personalizar la aplicación de maneras que normalmente no se podría. Como cualquier otra extensión o aplicación, se actualiza de manera constante y gratuita, por lo que el V9.00 es la versión más reciente que se puede encontrar de WhatsApp Plus.

Es por ello que esta extensión presentaría algunos cambios y modificaciones que se pueden aplicar en Whatsapp.

¿Qué novedades trae WhatsApp Plus V9.00?

- Se agregó “Habilitar chats” y “grupos separados” sin historias de Instagram

- Oscilación fija del contador “no leído” en la pestaña Grupo

- El icono de transmisión corregido no aparece en los mensajes de transmisión

- El micrófono oculto azul fijo no funciona

- El estado “fijo visto” / “color no visto” no funciona en la página de estado

- Se corrigió “ocultar el estado de visualización” en privacidad personalizada

- Error solucionado al configurar el fondo de pantalla en el chat / grupo

- El título de una pestaña de IU corregida se muestra al cambiar de página

- Un título de IU corregido que se muestra dos veces a veces

- Fila de deslizamiento deshabilitada de forma predeterminada

En líneas generales, se corrigieron muchos problemas dentro de la extensión y se añadieron unas nuevas funciones que pueden ayudar a tener una experiencia mucho más interesante, divertida y personalizable. Esta nueva versión ya está disponible y la puedes encontrar en la web oficial en estos momentos.

¿Por qué es peligroso descargar WhatsApp Plus?

Esta es una "actualización" no autorizada para WhatsApp que te permite personalizarlo por completo, desde los colores, temas y hasta las conversaciones. Además, tiene una plantilla enorme de emojis exclusivos de Plus que no podrás ver de otra manera. Pero no es oficial, no es legal y no es recomendable instalarla. Si bien, la aplicación no es maliciosa como tal, esta puede representar un riesgo para la seguridad de tus datos.

La versión Plus no es una actualización oficial. De hecho, esta versión fue creada por un tercero y se encuentra albergada en un servidor que no pertenece a Facebook. Es por eso que, al ser creada por terceros y no estar certificada, WhatsApp te puede bloquear tu cuenta por 24 horas si detecta que instalaste esta actualización, ya que es considerada como un software malicioso. Y si continuas instalando este tipo de actualizaciones no oficiales, te pueden eliminar tu cuenta de por vida.

Curiosamente, el problema que tiene WhatsApp Plus es que otras personas pueden aprovechar la vulnerabilidad que esta crea al modificar la aplicación original desde sus cimientos y de esa manera exponer tus datos a personas que no deberían tener acceso a estos. Básicamente es una puerta de acceso para hackers y malware.