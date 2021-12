WhatsApp: cómo saber si leyeron un mensaje si no tiene doble tilde azul

En WhatsApp revelaron el paso a paso para saber si un usuario que no tiene doble tilde azul leyó o no tu mensaje. Cómo identificarlo, el truco perfecto y todo lo que hay que tener en cuenta.

Cómo saber si un usuario que desactivó el doble tilde azul leyó o no un mensaje de WhatsApp.

WhatsApp cuenta con decenas de sorpresas para los millones de usuarios que tiene en todas partes del mundo. Mientras las autoridades de la empresa estadounidense analizan y piensan en nuevas funciones para mejorar de cara al 2022, en las últimas horas se conoció el truco para saber si un usuario que tiene desactivado el doble tilde azul leyó o no un mensaje.

Desde hace algunos años, la empresa que pertenece a Meta (Ex-Facebook) tomó la decisión de que cada usuario pueda decidir si tener o no el "visto" de los mensajes para evitar cualquier tipo de molestia que otra persona le pueda llegar a generar. Sin embargo, todavía hay quienes se las ingenian para averiguar si leyeron o no un mensaje de texto.

Lo cierto es que en los últimos días se conoció el truco perfecto para poder hablar con un usuario que no tiene el doble tilde azul (doble check azul). Pese a que la fórmula revelada es compleja, lo cierto es que es la más efectiva y no requiere de ningún tipo de programa o aplicación diferente para descargar en el celular.

El paso a paso para saber si un usuario leyó o no un mensaje de WhatsApp.

Cómo saber si leyeron un mensaje sin doble tilde azul

Si el chat de la personas con la que hablas desactivó el doble check azul en WhatsApp podés seguir atentamente los siguientes pasos:

Pulsá en los tres puntitos de la esquina superior de WhatsApp .

. Creá un grupo de WhatsApp .

. Agregá a la persona que decidió deshabilitar el doble tilde azul (confirmación de lectura).

Escribí en el grupo de WhatsApp .

. Automáticamente, ya podrás confirmar si la persona vio o no el mensaje, ya que en los grupos de WhatsApp arroja la información, independientemente de que un usuario haya desactivado el doble tilde azul.

Otros trucos para usar en WhatsApp

Cómo evitar que me agreguen a grupos de WhatsApp

Existe una función muy útil para que no cualquiera te agregue a un grupo de WhatsApp sin que uno pueda decidirlo. Para hacerlo hay que ingresar a "Cuenta", luego a "Privacidad" y hay que pulsar en "Quién puede añadirte a contactos". Finalmente, te brindará la opción de "Todos", "Sólo contactos" o "Mis contactos".

Qué hacer si te roban el celular: cómo bloquear tu cuenta de WhatsApp

Si un usuario pierde o le roban el celular, lo primero que tiene que hacer es bloquear la tarjeta SIM del dispositivo. Esta acción se realiza llamando, lo más rápido posible, a la compañía que ofrece el servicio.

