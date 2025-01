¿Por qué no se recomienda usar hidrogel para proteger la pantalla de los celulares?

Cómo proteger la pantalla de los celulares.

Al realizar un cambio de celular, son muchas las personas que lo primero que pretenden conseguir es una protección para la pantalla y que esta no sufra ningún tipo de daño. En el último tiempo, se comenzó a popularizar un método que fue bautizado como hidrogel, pero que algunos expertos aconsejan descartar porque son pocas las seguridades que entrega.

En muchas oportunidades, los daños a las pantallas de los celulares pueden darse por un descuido y generar un verdadero dolor de cabeza porque la reparación de las mismas no es para nada barata. De hecho, los repuestos suelen ser bastante caros en caso de que se trate de un dispositivo muy nuevo.

"Una sola vez se me cayó el celular desde que le puse el hidrogel. Adiviná si se me hizo pelota", expresó Nanogede, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Se trata de un producto que se destaca por ser resistente a los arañazos, mejor adaptabilidad a las pantallas curvas y dispone de cierta flexibilidad. También se menciona que las marcas provocadas por rayones se van borrando con el paso de los días.

"Solo es un plástico que protege la pantalla con rayaduras. Cualquier tipo de tropezón hace que se levante el hidrogel. Por eso mismo recomendamos una malla de cerámica mate que es superresistente y que no se le marcan las huellas o también un vidrio templado", señaló Tecnologíaparami en TikTok. Lo que las personas no reciben como información es que este nuevo producto no es ideal para golpes generados por caídas. Algo que todos buscan al momento de comprar la protección.

¿Qué celulares dejarán de ser compatibles con WhatsApp en el 2025?

El paso de los años genera que las aplicaciones se vayan perfeccionando ofreciendo nuevas opciones como también adquiriendo parches de seguridad frente a amenazas que van surgiendo. Esto provoca que no todos los celulares se encuentren en condiciones de poder ejecutarlas debido a que sus sistemas van quedando obsoletos. Lo mismo aplica para los componentes internos. Es por ello que en este 2025 son varios los dispositivos que dejaran de ser compatibles con WhatsApp.

Lo primero a mencionar es que los dispositivos que no podrán hacer uso de la aplicación son aquellos que disponen de una versión anterior a Android 5.0, más conocido como Lolipop, y que no pueden actualizarse para obtenerla. Una clara señal de un cambio obligado de equipo.