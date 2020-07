Hackeo masivo en Twitter: cayeron Elon Musk, Barack Obama, Apple y muchas más

Un extraño mensaje comenzó a viralizarse durante la tarde en diferentes cuentas de alto perfil. La seguridad informática de Barack Obama, Elon Musk, Jeff Bezos y tantos otros personajes de alto nivel fue burlada y se hicieron cargo de sus propias cuentas. Los primeros informes hablan de un hueco informático.

Con un mensaje en inglés en el cual piden plata a cambio de Bitcoins, las cuentas de Twitter de los hombres más poderosos del mundo cayeron ante el heckeo masivo en la red social. En el mensaje se lee: "Iam giving back to the community . All Bitcoin sent to the address below will be sent back doubled ! If you send $ 1,000 , I will send back $ 2,000. Only doing this for 30 minutes. bc1qxy2kgdygjrsqtzq2nOyrf2493p83 kkfjhxOwlh Enjoy !"

Las primeras informaciones cuentan que, en realidad, no se trató de un hackeo personalizado a las cuentas de Elon Musk, Bill Gates y otros personajes. Si no que alguien encontró un agujero en la seguridad de la plataforma a través de un operario de la red social. De esta forma, el "hacker" pudo acceder a algunos privilegios que tienen los empleados de la red social para administrar la plataforma.

En las publicaciones se podía ver como hablaban de devolver "el doble de dinero" a todos los que entregaban el dinero y muchas personas cayeron en la estafa porque, justamente, eran de publicaciones de personas con cuenta verificada e importante.