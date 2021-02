WhatsApp busca sacar todas las dudas en torno a sus nuevos términos

El próximo 15 de mayo entrarán en vigor la nueva política de Condiciones y Privacidad de WhatsApp. ¿Pero qué ocurrirá si el usuario no acepta las nuevas condiciones para ese entonces? El usuario no se quedará sin acceso a su cuenta, pero sí perderá algunas de sus funciones.

La compañía empezará a mostrar de nuevo el mensaje sobre los cambios que realizará con las nuevas políticas, centrados en los datos que recopila WhatsApp de los usuarios y a su tratamiento, así como a la forma en que los negocios pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp.

WhatsApp comunicó que se informará a los usuarios a través de un banner y también se compartirá información a través de los estados. Los cambios son los mismos que se comunicaron a comienzo de año, lo único que cambia es la forma de dar a conocer la información para que los usuarios no se queden con dudas al respecto.

“En las próximas semanas, publicaremos un banner en WhatsApp con más información que las personas podrán leer a su propio ritmo. Además, incluimos información adicional para tratar de abordar las preocupaciones que hemos escuchado. Después de un tiempo, comenzaremos a recordarles a los usuarios que revisen y acepten estas actualizaciones para seguir usando WhatsApp”, informaron hace unos días.

Los usuarios deberán aceptar los cambios antes de su entrada en vigor, el 15 de mayo, un requisito para poder seguir usando WhatsApp de forma plena, pero cuyo rechazo no significa la pérdida de la cuenta sino una limitación en las funciones, tal como señalan desde la compañía en el blog oficial.

No obstante, los usuarios no tendrán “acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las acepten”, como se explica. Esto se traduce en que, durante “un breve período”, podrán recibir llamadas y notificaciones, pero no podrán leer ni enviar mensajes desde la aplicación.

La compañía recuerda en su blog que los usuarios pueden aceptar las nuevas políticas “incluso después del 15 de mayo”, y en este caso, aplicará la política relacionada relativa a los “usuarios inactivos”. También señala que los usuarios pueden exportar el historial de chat y descargar un informe de su cuenta o, en última instancia, eliminar la cuenta.

La empresa recordó hace unos días cuáles son los datos que WhatsApp comparte con las empresas de Facebook. En este sentido dijeron que comparten la información de registro de la cuenta (como el número de teléfono), datos de operaciones (por ejemplo, si se utiliza Facebook Pay o Tiendas en WhatsApp), información relacionada con el servicio, información sobre cómo el usuario interactúa con las empresas cuando utilizan los Servicios de Facebook así como información sobre el dispositivo móvil y la dirección IP. Además, es posible que se compartan otros datos según se describe en la sección “Información que recopilamos” de la Política de privacidad, así como la información que se obtenga con consentimiento o mediante previo aviso.