Cómo solucionar "teléfono sin conexión" en WhatsApp Web

Cómo solucionar los problemas de conexión entre tu smartphone y WhatsApp Web

El mensaje “Teléfono sin conexión” de WhatsApp Web aparece en muy contadas ocasiones y se debe precisamente a que la aplicación detecta que se ha perdido la conectividad con el celular que tiene abierta la sesión en la app. Las soluciones a este problema son sencillas.

Hace tiempo que, para abrir una sesión en WhatsApp Web, debes capturar el código QR que aparece en en tu móvil. Inmediatamente aparecen todas las conversaciones de tu teléfono en el PC y podes comenzar a chatear. El requisito para que WhatsApp Web no se desconecte y puedas usar la app desde la computadora es que el celular con el que está sincronizado debe estar cerca, ya que cuando te vas de casa, el móvil pierde conexión, la plataforma detecta que no hay conexión y no permite el funcionamiento normal de envío y recepción de mensajes.

Ahí es cuando aparece el mensaje “Teléfono sin conexión”, no es un error en sí, sino un mensaje informativo de que existe algún problema entre WhatsApp Web y el smartphone. Para solucionarlo hay varios procedimientos que puedes seguir.

Comprueba que tu celular tiene conexión a Internet

Uno de los primeros detalles que debes comprobar es si tu móvil cuenta con conexión a Internet. En ocasiones puede desconectarse sin que tes des cuenta, aunque no estés usándolo en ese momento, así que verifica que si puedes enviar o recibir mensaje de WhatsApp.

Si es necesario, activa el modo avión y desactívalo pasados unos segundos, así se restablecerá la conexión WiFi y la de datos y volverá a tener nuevamente conexión a Internet, entonces entra nuevamente en WhatsApp Web y observa que ya no debería estar dicho mensaje.

Acerca el teléfono al PC

Esta es una situación muy común, te despistas por lo que sea respondiendo a una llamada y te desplazadas a otra habituación porque no hay demasiada cobertura, te dejas el teléfono allí y cuando intentar chatear por WhatsApp aparece el mensaje “Teléfono sin conexión”.

Ya lo mencionamos anteriormente, el ordenador donde está abierta la sesión de WhatsApp Web puede detectar que el teléfono desde el que se abrió dicha sesión no está cerca, así que la solución pasa por solventar este problema, para lo cual acerca tu móvil al PC para que el mensaje se vaya.

Abre WhatsApp en tu teléfono

Si aún con acercar el teléfono ves que el mensaje de “Teléfono son conexión” sigue apareciendo, puedes intentar abrir la aplicación WhatsApp desde el teléfono, es una acción rápida que solucionará definitivamente el problema, verás que el mensaje desaparece.

Esto incluso puede sucederte, aunque tu móvil cuente con conexión y esté cerca del ordenador, en ocasiones puede haber fallos en la sincronización y siempre se soluciona con este pequeño truco tan sencillo y rápido.

Verifica que tu computadora tiene conexión

Hay otro aspecto más a comprobar, ver si tu computadora tiene conexión a Internet y puedes navegar sin problemas. Una forma sencilla sería abrir el navegador y abrir Google, si carga perfectamente, entonces está correctamente conectando a la red. Si ves que sigue apareciendo, reinicia tu ordenador y si el problema persiste considera incluso cerrar la sesión de WhatsApp Web en el móvil y realizar una nueva conexión.

Estas son las soluciones al mensaje “Teléfono sin conexión” que puede aparecerte en alguna ocasión en WhatsApp Web, justo en la parte superior en color amarillo. Son sencillas de aplicar y en unos pocos instantes podrás volver a recuperar la conexión en la app.