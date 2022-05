Cómo eliminar toda la información de un celular antes de venderlo o regalarlo

Te detallamos el paso a paso para que logres eliminar por completo toda la información de tu celular antes de que pase a manos de su próximo dueño.

El uso de un teléfono celular implica el manejo de información privada y delicada de cada persona, por lo que generalmente, antes de venderlo o regalarlo uno pretende quitar cualquier tipo de dato personal del dispositivo antes de que llegue a las manos del próximo dueño. Para eso te dejamos una guía rápida para que puedas hacerlo desde Andriod o iPhone.

Al momento de deshacerse de la información que tenemos guardada en el celular, no solo hay que pensar en las fotos, videos, audios y material multimedia en general. Hay que también ponerle atención a la eliminación de las cuentas que cargamos en el celular. Cada una de ellas suele tener arraigada una serie de datos de acceso a diferentes aplicaciones que tengamos sincronizadas. Si no eliminamos las cuentas el próximo dueño puede tener acceso a nuestras aplicaciones por ejemplo. Para no dejar rastros del uso anterior del celular hay que seguir los siguientes pasos.

Android.

Para Android

1- Ingresar a Configuración/ajustes, una vez dentro, hay que seleccionar Cuentas y respaldo/Administrar cuentas y activar la opción de Sincronizar datos automáticamente. De esta forma nos aseguramos de que toda la información sea respaldada en la cuenta de Google. Seguido a esi hay que entrar a Google Fotos y tocar la foto de perfil para seleccionar la opcion de Configuración de Fotos para chequear si se está guardando el contenido en la cuenta de Google que cargamos en nuestro celular. En el caso de los contactos hay que ingresar a Contactos, seleccionar la opcion de Configuración/Administrar contactos y elegir Sincronizar contactos. Ahí debería figurar la misma cuenta de Google.

2- Desvincular la cuenta: Ingresar en Configuración/Cuentas o respaldo y luego Administrar cuentas. Al seleccionar esa opción deberían figurar todas las cuentas que estén sincronizadas en ese teléfono. Para quitarlas hay que entrar una a una y seleccionar Eliminar.

Para asegurarse de que se haya completado el procedimiento, es necesario ingresar desde una computadora a Gmail y en el panel de navegación izquierdo ingresar a Seguridad/dispositivos y seleccionar Administrar todos los dispositivos. Ahí aparecerán todos los dispositivos que ingresaron a nuestra cuenta de Google en el último tiempo. En caso de que el dispositivo siga activo, se puede seleccionar la opcion de quitarlo desde ahí.

3- Restaurar de fábrica. Ingresar a Configuración/Ajustes y en el buscador escribir restablecer. Dentro de las opciones que lance el buscador, seleccionar la que indica Restablecer valores de fábrica.

iPhone.

Para iPhone

1- Hacer copia de seguridad. En iCloud dirigirse a Ajustes, tocar el nombre del perfil y seleccionar iCloud/Copia de seguridad.

2- Cerrar la sesión en iCloud, el iTunes Store y el App Store. En caso de utilizar iOS 10.3 o una versión posterior, pulsar Ajustes y presionar en el nombre de perfil. Luego pulsar Cerrar sesión. Introducir la contraseña del ID de Apple y luego, Desactivar.

3- Ingresar en Ajustes y pulsar General/ Transferir o Restablecer el dispositivo/ Borrar contenidos y ajustes. Si se activó Buscar mi dispositivo, ingresar el ID de Apple y la contraseña.

4- Si el celular utiliza eSIM, seleccionar la opción para borrar el dispositivo y el perfil de eSIM cuando aparezca la pregunta. Si no se llegara a poder, es necesario comunicarse con soporte técnico de la empresa que brinda el servicio de telefonía. En caso de que se solicite el código del dispositivo o el de restricciones, introducirlo y pulsar Borrar dispositivo. Para terminar, eliminar el dispositivo antiguo de la lista de dispositivos de confianza.