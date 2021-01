Beeper, la app que fusiona todas tus redes sociales

En la nueva normalidad de la pandemia, donde la comunicación remota se volvió parte esencial de nuestras vidas, las aplicaciones de mensajería son imprescindibles. A su vez, surgen plataformas para complementar algunas app de las más populares, como es el caso de Beeper, que ofrece una bandeja de entrada unificada para 15 de los servicios de mensajería más usados, como WhatsApp, Instagram, Twitter o Telegram.

Como refiere su nombre, Beeper tiene el espíritu de los antiguos dispositivos que solo recibían mensajes cortos. Fue popular en los 90 cuando todavía los teléfonos móviles no tenían recepción de mensajes de texto. Luego, cuando aparecieron los SMS en los celulares, el beeper quedó en desuso.

La plataforma creada por Eric Migicovsky, fundador del reloj inteligente Pebble, se caracteriza por gestionar la comunicación a través de distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería desde un lugar común, que además de enviar y recibir mensajes, tiene opciones de búsqueda y archivo de mensajes o recordatorios.

Beeper, la app que fusiona todas tus redes sociales

En su interfaz pueden "convivir" los principales servicios de mensajería móvil y aquellos de las populares redes sociales, como los de Facebook (WhatsApp, Instagram, Messenger), Apple (iMessage), Google (Messages para SMS, Hangouts), IRC, Telegram, Signal, Discord, Skype y Slack, por mencionar las propuestas más populares disponibles en el mercado.

Beeper está construido sobre Matrix, un protocolo de mensajería cifrado, federado y de código abierto, que permite abrir "puentes" entre esta plataforma y otras redes de chat. Estos puentes también son de código abierto y están disponibles en GitHub para quien quiera examinarlos. Si bien está disponible como una aplicación de escritorio para computadoras, también cuenta con una versión para dispositivos móviles.

Pero a diferencia de muchos de los mensajeros que convergen en su plataforma, Beeper fue diseñada como un servicio de suscripción, por lo que será necesario el pago de 10 dólares al mes.

Las nuevas políticas de WhatsApp impulsaron otras plataformas

Tras el anuncio que WhatsApp iba a realizar cambios sustanciales en las políticas de usuario, muchos de sus usuarios no solo cuestionaron la decisión, si no que optaron por reemplazarlos por otros servicios de mensajería. Esto hizo, entre otras cosas, que Signal y Telegram aumentaran exponencialmente el número de descargas de las tiendas digitales y la cantidad de usuarios.

A principios de enero los usuarios de WhatsApp comenzaron a ver un mensaje que avisaba de cambios en el servicio sobre los datos que recopila WhatsApp de los usuarios y a su tratamiento, así como relativos a la forma en que los negocios pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp.

En el mismo mensaje que avisaba de que para poder seguir usando el servicio de mensajería, los usuario debían aceptar los cambios.

La compañía señaló que las nuevas políticas no suponen cambios materiales en el procesamiento de los datos para los usuarios, y que WhatsApp todavía no comparte los datos de dichos usuarios con Facebook con el fin de que la empresa matriz los use para mejorar productos y anuncios.

No obstante, la confusión entre los usuarios, la compañía pospuso la fecha en que entrarán en vigor dichos cambios (inicialmente el 8 de febrero), sin que este cambio suponga suspensiones ni eliminaciones de cuentas entre quienes hasta ahora no habían aceptado el mensaje informativo.

Posteriormente, según remarcaron desde WhatsApp, los usuarios tendrán que revisar la política, "a su propio ritmo", antes de que las nuevas opciones para empresas se hagan efectivas el 15 de mayo.