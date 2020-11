Nora 'Pichi' Taylor viajó a Europa para dedicarse a su profesión: veterinaria de caballos.

La señora Nora Pichi Taylor fue, acaso, una de las personas que más atrapó a los televidentes que se sentaron frente a su televisor para ver la serie Carmel, quién mató a María Marta, el documental de Netflix sobre María Marta García Belsunce. Cuando todos los flashes parecían posarse sobre Carlos Carrascosa y la familia de la difunta socióloga, su amiga de toda la vida tomó protagonismo debido al picante cruce que mantuvo con Inés Ongay en el careo que ambas protagonizaron en 2007. Ahora bien, ¿qué es de la vida de Pichi Taylor? ¿Dónde vive?

Nora Pichi Taylor fue sobreseída de la causa en el caso García Belsunce. Siendo acusada de encubrimiento, la amiga de María Marta fue vinculada al famoso acta de defunción trucho que Guillermo Bártoli fue a buscar desde Pilar a Capital Federal en compañía de Miguel Taylor (el marido de Pichi). Luego, la vida de esta señora se trasladaría muy lejos del country El Carmel.

Según informó Clarín, Nora Pichi Taylor viajó a Europa tras ser sobreseída de la causa. Allí se dedicó a practicar su profesión de veterinaria y se especializó en caballos de polo. Sin embargo, su casa de El Carmel nunca fue vendida y es por esta razón que la ex modelo de 61 años regresó al lugar en donde mantuvo una estrecha relación de amistad con María Marta García Belsunce.

De acuerdo a la información que detalla Perfil, Pichi Taylor aún reside en el country ubicado en la localidad bonaerense de Pilar. El 2020, luego de darse a conocer la serie que trató el asesinato de su amiga, la colocó entre las principales charlas de los usuarios en las redes sociales. Sus picantes palabras para defenderse de las acusaciones de Inés Ongay llegaron a transformarla en tendencia de Twitter.

El picante careo entre Pichi Taylor e Inés Ongay que se hizo viral en el caso García Belsunce

Las palabras de Inés Ongay fueron las siguientes: “Terminó el entierro y entonces fuimos a lo de Taylor. Cuando llegamos, pusimos el agua para el té y mientras estábamos en el comedor le dije: ‘Bueno, Pichi, ¿qué pasó?’. Porque yo no creo que María Marta haya muerto como estaba escuchando en la Recoleta, con cuatro versiones y con este porrazo y todo. Entonces ella me dijo: ‘Mirá Inés, como esto se podía haber abierto en un suicidio o en un homicidio, hicimos lo que el Gordo quería. Como el Gordo había pedido que no la llevaran para hacer autopsia, y que la enterraran en el último horario, pagamos para hacer lo que el Gordo quería’”.

El picante careo entre Pichi Taylor e Inés Ongay que se hizo viral en el caso García Belsunce

Visiblemente molesta y sintiéndose acusada por la otra amiga de María Marta García Belsunce, Pichi Taylor inició un picante careo con Inés Ongay. Luego de que esta última asegurara haber ratificado los dichos de la acusada, esta respondió: "Vos también te podés haber confundido. Porque vos te vas a Bariloche, no tenés nada que perder. No tenés padre, no tenés marido, no tenés hijos. ¿Qué te importa? Cinco minutos de gloria. Lo que yo quiero decir es que el dolor que esta persona ha causado... Con el diario del lunes hablamos todos".