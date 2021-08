Pampita se enojó por el apodo que le pusieron a su marido: "Hay un prejuicio porque se casó conmigo"

La modelo se mostró molesta con el "prejuicio" que hay establecido contra García Moritán por ser su marido y bancó su candidatura en las elecciones 2021.

Desde ya hace un tiempo, en las redes sociales los usuarios suelen burlarse de Roberto García Moritán al llamarlo "el marido de Pampita", un apodo que a la modelo no le gusta nada, según contó en diálogo con Intrusos. El sobrenombre se popularizó después de que García Moritán confirmara su postulación como pre candidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones 2021. "No es algo aleatorio que él esté transitando la política", aseguró Pampita.

Roberto García Moritán sorprendió cuando anunció que se presentaría en las elecciones 2021 como pre candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires por Republicanos Unidos, partido cuya lista está encabezada por Ricardo López Murphy. El empresario recientemente fue padre junto a Carolina Pampita Ardohain y las redes sociales explotaron mencionándolo despectivamente como "el marido de Pampita". Este sobrenombre no es del gusto de la modelo, que así lo hizo saber en diálogo con Intrusos.

"Me parece que está bueno que cada uno tenga su mundo; yo elegí la tele y él eligió la política, y cada uno nos apoyamos y nos admiramos, pero no mezclamos", comenzó explicando Pampita. Sobre la incursión de García Moritán en la política, la modelo fue clara y elogió al padre de Ana, su hija recién nacida: "Yo solo sé que a él lo apasiona y se lo merece. Él conoce mucho más de lo que la gente se imagina sobre las necesidades que hay".

En cuanto al sobrenombre que acarrea el empresario devenido en político, Pampita apuntó a que se trata de algo en contra de ella: "Es una persona que tienen que descubrir y de la que lamentablemente hay un prejuicio porque se ha casado conmigo. Él se lo toma con mucho orgullo, no reniega de eso". "Me encantaría que lo puedan conocer un poco más para que vean que hace muchos años está involucrado en las necesidades de la gente, no es algo aleatorio que él esté transitando la política", cerró la modelo, orgullosa de la decisión de su marido de participar en las elecciones 2021.

Las críticas a García Moritán

En los últimos días, más de un famoso se expresó contra la candidatura de Roberto García Moritán. "¿En la boleta va a decir 'el marido de Pampita'? Porque la gente va a buscar en la boleta 'el marido de Pampita' y no lo va a encontrar", disparó Rodrigo Lussich, muy duro con el empresario. Por su parte, Jorge Rial también destrozó al pre candidato: "No saben lo que es un adoquín, rasparse en la calle, correr un bondi... No saben".