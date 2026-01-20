Se puede hacer a la cacerola, queda súper tierno y cuesta $8500: el corte de carne salvador en el verano

Barato y tierno: el corte de carne viral que recomiendan los carniceros.

En momentos donde la economía hace presión sobre el bolsillo, cuidar cada peso se vuelve fundamental. Es en este punto que, comprar carne barata pero que no sea dura como una piedra se convierte en un desafío.

Desde tiempos inmemorables las familias que no cuentan con un gran presupuesto para carne se inclinaban por cortes como el osobuco. Este corte, tradicional para muchos, se volvió viral entre quienes poco a poco fueron perdiendo poder adquisitivo con la crisis económica. Cualquiera sea el caso, aquel resulta perfecto para diferentes tipo de recetas, sobre todo, las que deben ser abundantes para saciar a todas las bocas de una familia.

El osobuco es barato, rico y rendidor.

¿Cuánto sale el kilo de osobuco?

Dependiendo de la zona y comercio, dado que no es lo mismo una cadena que un local de barrio, el kilo de osobuco ronda los $8.500. Un tip para cuidar el bolsillo es hacerse un usuario en Cuenta DNI y aprovechar las ofertas en carnicerías y ferias de barrio que mes tras mes se renuevan.

En Cuenta DNI, por ejemplo, en el mes de enero 2026 hay un 40% de descuento en ferias y mercados, donde se puede conseguir este corte de carne, además de otros beneficios útiles para cuidar el bolsillo en la compra de carnes:

20% de descuento los lunes en la compra de supermercados Dia.

15% de ahorro los jueves, viernes y sábados en ChangoMás.

10% de descuento los miércoles en Carrefour.

20% de descuentos los miércoles en Toledo.

15% de ahorro los martes y miércoles en diferentes supermercados.

Qué se puede preparar con un kilo de osobuco

Con un kilo de osobuco se pueden preparar varios platos. Los más tradicionales son el estofado y la sopa. Es quizás una opción para consumir más hacia el invierno, aunque se puede innovar y probar con recetas más veraniegas, por ejemplo, al disco o salteado de verduras. Lo fundamental es darle una cocción a fuego bajo y lenta, y es que, aproximadamente, este corte tarda unas dos o tres horas en estar tierno, por eso tiende a prepararse en las mencionadas comidas de invierno.

Lo mejor del osobuco es que se puede acompañar con verduras, fideos y arroces, por lo que las porciones se vuelven abundantes, ideal para la economía de las familias. Asi que, para quienes buscan cuidar el bolsillo pero no por eso quieren bajar la calidad de su alimentación, pueden empezar a incorporar el osobuco a su menú.