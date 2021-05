Carmen Barbieri se quedó afuera de MasterChef Celebrity

Una nueva gala de eliminación se llevó a cabo en Masterchef Celebrity y el estudio de Telefe desbordó de emoción. Carmen Barbieri, la última participante en sumarse al certamen de cocina más famoso de la TV tras vencer al coronavirus, no contentó al jurado integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular y se quedó afuera de la competencia.

El desafío de la noche con delantales negros de la que participaron Juanse, Gastón Dalmau, Dani "La Chepi", Carmen Barbieri y Alex Caniggia, consistía en elaborar preparaciones con los ingredientes de las cajas misteriosas que incluían pescados de río como dorado, surubí, boga o sábalo, frutas, verduras y utensilios más que desafiantes para sortear el reto y asegurarse así una nueva semana dentro del reality... Pero este no fue el caso de Carmen Barbieri.

De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, en las redes sociales tomó fuerza el rumor de que la nueva baja en el programa conducido por Santiago Del Moro, sería Carmen Barbieri. Y así fue, la actriz y productora teatral no logró convencer al jurado de expertos y tuvo que dejar su delantal en la cocina en la que solamente se mantuvo un mes participando. Según afirmaron en redes sociales, en donde se viralizó que sería la nueva eliminada, la madre de Federico Bal habría querido abandonar el programa debido a la cantidad de horas que se van en la grabación de cada episodio.



La actriz se dirigió al jurado y a sus compañeros y, en referencia a su batalla contra el coronavirus, expresó: "Muchas gracias... estar en este programa me hizo volver a ser yo, a tener ganas de salir de casa. Fue el remedio que necesitaba". "Era lo que me faltaba para recuperarme del trance que pasé. Me esperaron a que me recuperara. Muchas gracias... Gracias por el respeto y el cariño. Estoy orgullosa de haber pasado por este programa", destacó.

Como todos los domingos, el jurado tomó la palabra y se dirigió a la nueva eliminada. "Este programa te humanizó en varios sentidos", afirmó Donato De Santis. "Verte en las hornallas con tu alegría y con tus brillos desde que entraste... Nos emocionaste a todos. Sé que vas a seguir haciendo un montón de cosas, gracias por todo", completó. Por su parte, Germán Martitegui expresó: "Esta mujer salió de una terapia intensiva y vino con ganas de cocinar. Te vamos a extrañar, fue una alegría conocerte".

Los mejores platos de la gala de eliminación

Una de las sorpresas de la noche fue la presentación de Gastón Dalmau, quien fue el primero en subir al balcón. De igual manera, Juanse no sólo sorprendió sino que se llevó la ovación del jurado ante un notable avance en su performance. "Si cocinar se trata de algo es de lo que hicieron ustedes", celebró Germán Martitegui. Luego, Alex Caniggia se sumó a la próxima semana junto con Claudia Fontán, Georgina Barbarossa, María O'Donnell y Cande Vetrano que estaban en el balcón alentando a sus compañeros de certamen.