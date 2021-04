El impactante cambio físico de Carmen Barbieri en su regreso a MasterChef

Es un hecho. Luego de una larga espera, Carmen Barbieri se incorporará a MasterChef Celebrity 2, programa con más rating de la televisión argentina que reúne a diversos famosos en un reality de cocina. Tras haber estado en un coma farmacológico debido a las complicaciones que sufrió por el coronavirus, Fede Bal reveló una foto de su madre con un sorprendente cambio físico.

Barbieri y su hijo decidieron salir a comer al restaurante Cucina Paradiso, cuyo dueño es nada menos que Donato De Santis, uno de los miembros del jurado de MasterChef que también está integrado por Germán Martitegui y Damián Betular. En dicho paseo, Fede Bal le tomó una imagen junto a la comida y los usuarios de las redes sociales quedaron atónitos.

En la foto que Bal subió como historia de Instagram, se puede observar a Carmen Barbieri con un vestido negro, anteojos de sol y una amplia sonrisa. Por su parte, el hijo de la capocómica escribió: "Disfrutando Donato De Santis de tus magias en Cucina Paradiso".

Los detalles de la salud de Carmen Barbieri

Carmen Barbieri contrajo coronavirus en enero de 2021. Sin embargo, su situación se agravó cuando presentó complicaciones por un cuadro de neumonía bilateral, por lo que debió ser intervenida. Con el correr de los días, su situación empeoró y terminó en un coma farmacológico. Afortunadamente, un mes después, la capocómica recibió el alta médica, por lo que se quedó haciendo reposo durante varias semanas.

¿Quién reemplazó a Barbieri en su ausencia en MasterChef Celebrity? Durante los primeros programas, Fede Bal fue el encargado de ocupar su lugar. Luego, la producción optó por darle dicho espacio a Claudia "La Gunda" Fontán. Cabe resaltar que, de acuerdo a lo que anticiparon los encargados de llevar adelante el reality, Carmen ya se encuentra participando de las nuevas grabaciones y cocinando junto al resto de los famosos participantes.

Los sueldos y cuánto ganan los participantes de MasterChef 2

Marina Calabró -hermana de la ex participante Ileana Calabró- dio a conocer los montos que los participantes perciben. Durante el programa Lanata Sin Filtro, por radio Mitre, indicó: "Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: ‘No sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes $150.000. Con un nombre más interesante (famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido), a partir de $170.000. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta $500.000”.