Alex Caniggia le robó la crema a Carmen Barbieri

El jueves de última chance trajo mucha tensión a los estudios de Telefe en el reality de cocina más famoso de la Argentina. Esta vez, los participantes debieron buscar estar a la altura de los chefs Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular con la receta de una torta de chocolate, café y dulce de leche. Uno de los ingredientes fundamentales del plato era la crema de leche y Alex Caniggia y Carmen Barbieri se batieron a duelo.

"Lo acusan de todo, hasta de robarse la crema de Carmen. Hay que robarle algo a Carmen, eh. Te puede costar la vida", bromeó el conductor Santiago Del Moro ya que, al momento de presentar su torta, Carmen Barbieri fue con toda su energía y planteó: "tuve muchos problemas, con los participantes y con el jurado". A mitad del proceso de elaboración, Alex y Carmen se encontraron en la heladera y descubrieron que sus recipientes con crema se habían mezclado.

Pero cuando fue su turno ante el jurado, la Leona no se quedó callada y arremetió directamente contra Alex Caniggia: "Tuve un problema con un compañero. Me robó la crema. Esta que está puesta no es la mía. Él metió el dedo, chupó y dijo 'es mía'", denunció al tiempo que bromeó: "Es un barat y los barats roban cremas". De todos modos, el jurado no tomó ninguna decisión más que degustar su torta de chocolate que no estuvo a la altura de las exigencias de los profesionales.

No conforme, después de escuchar la primera devolución del jurado, Carmen fue hacia donde estaba Alex y renovó su reclamo a los gritos: "¿Me robaste la crema vos? Metiste el dedo en la mía cuando son todas iguales y te la quedaste. La mía era mucho más dura". El joven se rió e hizo sus payasadas típicas, pero se mantuvo en silencio.

"¿Posta le robaste la crema o es una confusión?", le preguntó Del Moro, pero el joven no respondió. Más adelante, mientras Betular probaba su torta, compartió en off: "Fue un malentendido, todas las cremas son iguales". Pese al escándalo, el joven no logró terminar mejor que la semana anterior puesto que volvió a colgarse el delantal negro.

De todos modos, el jurado destacó el cambio en su actitud. "Comparado con los alfajores... Ese día de los alfajores yo me enojé mucho y me parece que tu actitud cambió completamente", compartió Germán Martitegui. Luego, Betular destacó que el pastel de Alex era "maravilloso". "Tiene dos bizcochuelos de un lado y tres de otro", ironizó el pastelero. "De sabor no está mal", destacó Martitegui.