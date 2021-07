Carmen Barbieri encontró una foto picante entre las cosas de Santiago Bal: "Estaba desnuda"

Carmen Barbieri reveló que encontró una polémica foto de Santiago Bal tiempo después de su muerte. La artista se mostró horrorizada con lo sucedido. Qué fue lo que pasó.

Carmen Barbieri reflotó un momento sumamente incómodo en su vida y que, por supuesto, jamás podrá olvidar: el día en que se enteró que su pareja Santiago Bal le fue infiel con Ayelén Paleo. Aun así, lo curioso de todo el escándalo mediático, es que en las últimas horas reveló la polémica foto que encontró tiempo después de la muerte de su exesposo entre las pertenencias que le quedaron.

En una entrevista que le concedió a Intrusos en el Espectáculo, Carmen dio detalles de cómo fueron aquellos momentos de sufrimiento en los que en la TV argentina tan sólo se hablaba de la infidelidad de Bal hacia ella. De todos modos, se lo tomó con un poco de humor y también con una reflexión que le hizo su madre: "Ella era una mujer muy sabia. Decía que la infidelidad se perdona cuando hay amor, si hay una familia bien constituida, si hay una pareja que son socios en todo, hay que olvidar".

Asimismo, la capocómica explicó que sufrió consecuencias de salud tras haberse enterado de aquella traición y que Santiago se había marchado de la casa: “Me internaron porque me agarró un ataque, 29 de presión. Cuando volví, ya no estaba y se había llevado la computadora, por las dudas si no había más cosas.... y había más cosas”. Y aseguró: "Nunca pensé que él se iba a ir de casa".

Santiago Bal y Carmen Barbieri juntos.

Cuál es la foto que Santiago Bal tenía escondida y que encontró Carmen Barbieri

Además de recordar la angustia que sintió en aquel 2011 para el olvido, Carmen Barbieri reveló que tiempo después de la muerte de Santiago Bal, que tuvo lugar el 9 de diciembre de 2019, encontró una misteriosa foto entre las pertenencias de su expareja: "Se abre el cuadro y se rompe el vidrio. Vuela una foto y cae al piso. ¿Y quién era? La chica, no voy a nombrarla... y desnuda".

Sin nombrarla una sola vez, Barbieri dejó en claro que se trataba de una foto de Ayelén Paleo sin ropa. La vedette y actriz, quien por aquel entonces tenía 21 años; mientras el reconocido actor tenía 75. Pese al escenario que se presentó, y al triste recuerdo que le provocó, la capocómica se lo tomó con humor: "Che, qué cuerpo tiene esa chica. Hizo bien en dejarme...". Aun así, Carmen maldijo a Bal por haber encontrado aquella foto de Paleo: "No puede ser, Santiago, no tenés perdón. Está muerto y sigue". Y manifestó: "Creo que la última mujer que le movió el piso fue esa chica".

Tras el escándalo de infidelidad, ¿Carmen perdonó a Santiago Bal? De acuerdo a lo que indicó la artista, el actor le ofreció disculpas en varias oportunidades. "Yo no necesitaba que pidiera perdón, las necesitaba el primer año que me dejó. Después pasa el tiempo y ya está", señaló.